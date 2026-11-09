大棠賓士貓疑遭車撞斃 好心人憂二次傷害拾回路邊：執起嗰陣仲暖
撰文：凌逸德
出版：更新：
社交平台Facebook「大棠友」討論區，昨日（8日）晚上約8時有街坊發現，一隻「賓士貓」疑在元朗大棠村口被車撞斃，稱有熱心人幫忙拾走遺體，並發帖希望貓主知悉事件。有好心人當時憂貓貓遭二次傷害，便拾回路邊，並協助村民通知動物善終義工。另有街坊認出該貓疑為士多放養的店貓「熊貓」，以往曾意外墮渠。
該位市民留言，指當時察覺到一名男村民站在現場，略為徬徨無助，便給予他關注動物組織「毛孩關愛組」文哥的聯絡方式。他亦擔心貓貓會被途經的車輛輾過，遂將牠拾回行人路壆，黯然道：「我執起佢嗰陣佢仲係暖嘅，到而家都仲有嗰種感覺喺隻手度，希望可以查到閉路電視係邊個不負責任嘅司機不顧而去。」
他希望市民如目睹同類不幸事件，可以伸援手將毛孩拾離路面，並尋求善終處理。文哥回覆《香港01》指，他昨日接獲來電後，已通知義工到場拾走遺體。
有街坊認出附圖中的賓士貓，疑為附近一士多放養的店貓「熊貓」，該街坊透露，熊貓曾意外墮渠，需消防及愛協到場協助救起，「連收舖半夜落雨都由得佢同另一隻（貓）喺街度，唔收返入去鋪，佢上次已經跌咗落坑渠成朝，上唔返嚟。」
翻查資料，「賓士貓」並非特定品種，而是泛指黑白分明、花色左右對稱的貓咪。英文常稱為「 Tuxedo Cat」（意即：燕尾服貓）。
海洋公園海洋摩天塔疑故障 40遊客一度被困半空 消防飛將軍救援海關截兩英國經深圳灣抵港包裹 揭共藏6支藥物針劑 拘2收貨人尖沙咀重慶大廈賓館傳狗吠 揭金毛犬獨留近3周缺糧水 警列虐畜葵涌貨櫃碼頭路驚現數隻雀屍 散落行人路與馬路 部份疑遭車輾過