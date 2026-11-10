小巴司機毒駕｜44歲司機不准保釋明提堂　警6月控3案　有人囚4月

一名小巴司機涉嫌毒後駕駛，今日早上在秀茂坪被警方截獲拘捕。警方稱，東九龍總區交通部，根據情報展開今次反毒駕行動，鎖定一輛從油塘開往安達臣道的專線小巴，並在秀茂坪將它截停，車上7名乘客安然無恙；44歲男司機快速口腔測試結果證實他駕駛前曾經吸食冰毒，涉「毒後駕駛」被捕帶署扣查，將於明日提堂。



警方打擊公共服務車輛司機毒後駕駛行動中，於秀茂坪截停一輛目標小巴，司機疑曾吸食冰毒被捕。（馬耀文攝）

東九龍總區交通部執行及管制組高級督察潘俊豪稱，警方東九龍總區交通部於本年6月的反毒駕行動中，拘捕3名涉嫌毒駕的小巴及的士司機，反映同類案件仍有潛在風險。至今日（10日）早上警方展開代號「駒始」的執法行動，以打擊公共服務車輛司機毒後駕駛。

行動中，警方透過情報主導及深入分析展開埋伏行動及搜證，截停一輛來往油塘及安達臣的專線小巴，截查時車上更有7名乘客，險象環生；經快速口腔液測試及初步調查，警方發現車上44歲本地男司機涉嫌吸食冰毒後載客，以涉嫌「毒後駕駛」將他拘捕。

被捕司機不獲准保釋，被暫控一項「在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車」，案件將於明早在觀塘裁判法院提堂。

東九龍總區交通部執行及管制組高級督察潘俊豪講解行動細節。（翁鈺輝攝）

潘俊豪指，警方非常重視公共服務車輛司機毒後駕駛問題。於本年六月的同類行動中，被捕三名司機中已有兩人被定罪，分別被判監禁兩個月及四個月，並停牌兩年及五年；另一名司機現正保釋候審。

警方強調，毒後駕駛對乘客及其他道路使用者生命安全構成嚴重威脅；司機明知毒品會影響判斷及反應，仍駕駛公共交通工具，等同將全車乘客置於極度危險之中；不但嚴重危害道路安全，亦徹底違背公共服務司機應有的專業操守及社會責任，一旦發生意外，後果可以不堪設想。

警員由油塘尾隨小巴至秀茂坪將它截停，小巴司機涉藥後駕駛被捕。（馬耀文攝）

小巴載7乘客幸無礙 司機被揭疑吸冰毒 涉毒駕被捕

現場消息稱，警方接獲情報，指油塘大本型小巴站有司機疑藥後駕駛。人員於是展開調查，鎖定一輛117B專線小巴，尾隨跟蹤。小巴開行期間曾經左搖右擺，最終人員於秀茂坪安愉道將小巴截停。停車時小巴上共有7名乘客，幸過程中無人受傷。

警方在小巴上未有檢獲毒品，小巴司機接受警方毒理測試，結果呈陽性反應涉嫌曾吸食冰毒被捕。

政府在2011年修訂《道路交通條例》(第374章)，以有效地打擊毒駕和藥駕。根據運輸署資料，任何人若駕駛時，血液或尿液含有任何濃度的海洛英、可卡因、氯胺酮「K仔」、冰毒、大麻及搖頭丸，不論他的駕駛能力有否因而受損；駕駛時受毒品影響，使他沒有能力妥當地控制汽車；駕駛時受指明毒品以外的藥物的影響，使他沒有能力妥當地控制汽車等，均屬違法。

如司機涉及交通意外、行車時干犯交通罪行，或疑在駕駛時受指明毒品或藥物的影響，或在服用或吸食指明毒品後駕駛，警方可要求司機在路旁或警署進行初步藥物測試，包括識認藥物影響觀測、損害測試。損害測試須在警署進行，可提供科學和客觀的憑據，讓警員決定是否需要要求司機提供血液及／或尿液樣本進行藥物化驗分析。

毒駕最高可判囚3年

沒有接受初步藥物測試或接受了初步藥物測試並被評定為駕駛能力受損的司機，須交出駕駛執照24小時。

毒後和藥後駕駛一經定罪，最高罰款25,000元及監禁期3年。如屬首次定罪，至少取消駕駛資格6個月至5年；再次定罪，則至少取消駕駛資格2至10年。司機如屬再犯而被定罪，法庭或裁判官在考慮犯罪情節及干犯者的行為後，若認為不宜繼續容許其駕駛汽車，可終身取消該司機的駕駛資格。