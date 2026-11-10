中電實體卡上門查電錶惹騙案驚魂　中電確認卡片屬實　即睇點識別

中電實體「智能電錶檢查通知」惹騙案驚魂。今日（10日）網上流傳一則「玩埋實體信箱」帖文，指收到來自中電的實體卡，因安排職員到訪時未能聯絡，要求住戶重新聯絡以安排檢查時間，卡上除有電錶號碼，亦有兩個電話號碼以供致電。由於騙案頻仍，卡片惹起帖主懷疑，他致電中電的官方電話號碼查證稱「獲確認為騙案」，遂提醒他人切勿致電卡上的電話約人上門。事件一度在網上引起熱議。



《香港01》就事件向中電了解，中電回覆確認相片中的智能電錶檢查通知卡，的確由他們發出，並已聯絡相關客戶跟進。

由於事件屬誤會一場，中電已立即聯絡相關客戶，亦在Facebook留言回覆確認真偽；相關帖文其後已被刪除。

中電確認有關實體卡是真有其事。（中電Facebook截圖）

點先要入屋檢查？ 中電話你知點識別

中電藉此機會提醒市民，電錶一般安裝於大廈的公用地方或電錶房內，因此中電人員毋須進入單位檢查。不過，部分村屋的電錶，可能安裝於客戶住所範圍內，中電人員或需進入客戶住所檢查。如客戶當時未能應門，便會留下檢查通知卡，邀請客戶致電聯絡中電，預約檢查時間。

中電續指，人員執行職務時均穿著制服，並佩戴職員證以供識別。如客戶對來訪人士的身份有任何疑問，請勿開門，並致電中電客戶服務熱線2678-2678查詢。

中電表示，電錶一般安裝於大廈的公用地方或電錶房內，毋須進入單位檢查；但部分村屋的電錶可能安裝於客戶住所範圍內，故或需進入客戶住所檢查。如客戶未能應門，便會留下檢查通知卡。（中電提供）

不過，防騙之心不可無，中電亦曾經被冒認行騙，市民仍應小心提防。今年2月，中電發現有騙徒偽冒其公司職員，在社交平台以假證件，誘騙市民到偽冒網站投資，以及上門佯稱要入屋檢查電錶等。中電澄清，其職員絕不會透過社交媒體聯絡客戶推廣任何投資，並就事件報警，提醒市民提高警覺。