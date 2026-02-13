騙徒冒充中電職員誘市民投資　上門稱要入屋查電錶　中電報警求助

中華電力有限公司指，發現有騙徒偽冒其公司職員行騙，在社交平台以虛假職員證件誘騙市民到偽冒網站進行投資，以及上門佯稱需要入屋檢查電錶等。中電澄清指其職員絕不會透過社交媒體聯絡客戶推廣任何投資，又稱已就偽冒職員事件向警方報案，並提醒市民提高警覺。



中電指有騙徒冒充職員佯稱需入屋檢查，及誘騙市民投資。（香港警務處反詐騙協調中心提供）

中電表示，有騙徒偽冒其公司職員，在社交平台以虛假職員證件，誘騙市民到偽冒網站進行投資，企圖騙取金錢；亦有騙徒上門佯稱需要入屋檢查電錶設備。中電對事件表示非常關注，並指其公司職員絕不會透過社交媒體聯絡客戶推廣任何投資項目及索取款項。

中電強調與相關欺詐網站並無任何關聯，並已就偽冒職員事件向警方報案，同時保留一切法律追究權利。中電續指，其公司的電錶設備及裝置大多安裝在大廈的電錶房或屋外的電錶箱，一般毋須入屋進行檢查。

中電指有騙徒冒充職員佯稱需入屋檢查，及誘騙市民投資。（資料圖片/中電提供）

中電稱，如必須進行檢查或維修，職員會穿著制服並主動出示員工證，市民可致電客戶服務熱線2678 2678以核實員工身份。中電最後提醒客戶和市民提高警覺，切勿輕信陌生人身份，如有疑問應先向有關機構查證。