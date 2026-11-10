中電「實體卡」上門查智能電錶惹騙案驚魂　中電確認有關卡片屬實

中電實體「智能電錶檢查通知」惹騙案驚魂。今日（10日）網上流傳一則「玩埋實體信箱」帖文，指收到來自中電的實體卡，因安排職員到訪時未能聯絡，要求住戶重新聯絡以安排檢查時間，卡上除有電錶號碼，亦有兩個電話號碼以供致電。由於騙案頻仍，卡片惹起帖主懷疑，他致電中電的官方電話號碼查證稱「獲確認為騙案」，遂提醒他人切勿致電卡上的電話約人上門。事件一度在網上引起熱議。



《香港01》就事件向中電了解，獲確認有關智能電錶檢查通知卡真有其事，的確屬於中電於未能完成智能電錶檢查時，向客戶發出的正式通知。該通知卡旨在邀請客戶於方便的時間聯絡中電進行預約，以安排及完成有關智能電錶檢查。

據了解，高樓大廈設有電錶房，中電人員的確極少入屋；但村屋等地方的電錶，有機會設於屋內，故中電確會派員入屋檢查。事件屬誤會一場，中電已立即致電相關客戶，亦在Facebook留言回覆確認真偽；相關帖文其後已被刪除。

中電確認有關實體卡是真有其事。（中電Facebook截圖）

不過，防騙之心不可無，中電亦曾經被冒認行騙，市民仍應小心提防。今年2月，中電發現有騙徒偽冒其公司職員，在社交平台以假證件，誘騙市民到偽冒網站投資，以及上門佯稱要入屋檢查電錶等。中電澄清，其職員絕不會透過社交媒體聯絡客戶推廣任何投資，並就事件報警，提醒市民提高警覺。