跨境白牌車｜屯門往東莞1600元人民幣　警拘52歲內地中港牌司機

新界北總區交通部人員早前在社交平台「小紅書」發現有宣傳廣告，涉嫌招攬跨境非法載客取酬服務。人員透過即時通訊軟件「微信」進一步接洽，派員「放蛇」預約掛有兩地牌的私家車，由屯門前往東莞，索價1,600元。人員登車後隨即拘捕一名52歲內地男司機，涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」，他現正被扣留調查。



涉案七人車。（馬耀文攝）

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察文杰陳述案情，指新界北總區交通部今日（10日）在社交媒體要求載客服務，由屯門前往東莞，中介開價人民幣1600元，並派出一輛本地登記並掛有中港車牌的七人車前往上客地點。

據了解，警方早前喬裝顧客在社交平台「小紅書」鎖定相關服務廣告，其後轉至微信進一步洽談細節。對方隨後調派車輛按約定抵達上客地點。至於涉案司機是否曾收額外報酬，仍有待警方進一步調查。

涉案七人車。（馬耀文攝）

人員喬裝乘客登車，開車後隨即表露身份，遂拘捕該名52歲、持雙程證的內地男子，涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」，現正被扣留調查，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。

警方提醒，市民應選擇合法的公共交通工具，若選擇白牌車一旦發生意外，市民、司機及其他道路使用者均會受影響，第三保亦會失效。警方同時呼籲駕駛人士，切勿從事非法出租或載客取酬活動。

涉案七人車。（馬耀文攝）

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非該車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得使用該車輛或者駕駛該車輛，或容許他人駕駛或使用車輛作出租或載客取酬的用途。首次定罪將被罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪，則將被罰款港幣2.5萬元及監禁1年。

若司機被定罪將被取消駕駛資格最少1年，最長可達3年。此外，涉案車輛亦會被暫時吊銷牌照，首次定罪為6個月，再犯則是1年。車輛在吊銷牌照期間需要移交運輸署作為保管。

涉事車輛為跨境車輛，運輸署以違反封閉道路通行許可證為由，撤銷其許可證。若內地司機違法，警方會根據被捕人是否涉及非法勞工或其他違法行為，包括非法受僱及違反逗留條件，如有足夠證據，警方會依法進行檢控。

警方亦留意到內地執法部門對車輛營運及載客取酬均有嚴格規管，如有司機未取得所需營運資格而在內地非法營運，同樣會被依法查處及追究責任。兩地駕駛人士切勿心存僥倖、以身試法。