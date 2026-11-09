跨境白牌車｜荃灣去珠海索價1900元　警放蛇拘37歲內地男涉3罪

警方新界南總區交通部今日（9日）採取打擊白牌車行動。警方早前透過網上巡邏，發現有人在網絡平台招攬跨境載客生意，遂派員「放蛇」喬裝客人預約掛有兩地牌的七人車，由荃灣前往珠海，索價1,900元。人員登車後隨即拘捕一名37歲內地男司機，涉嫌非法載客取酬等三罪，涉案私家車亦被扣查。



涉案七人車。（蔡正邦攝）

新界南總區交通部執行及管制組特遣隊主管高級督察李勝輝陳述案情，指警方今日（9日）在區內打擊非法載客取酬行動。新界南總區交通部人員早前主動透過網上巡邏，發現有人在網上平台招攬乘客，聲稱可安排豪華七人車，接載乘客經各口岸前往內地。

人員於是喬裝乘客，透過平台預約由荃灣前往珠海的白牌車，對方開價1900元。其後人員在荃灣登上一輛本地登記及掛有兩地牌的七人車。待司機開車後，人員隨即表露身份並拘捕該名37歲內地男司機，他涉嫌「非法載客取酬」、「駕駛時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。目前行動繼續進行中，不排除有更多人被捕。

警方打擊跨境白牌車，在網上平台預約一輛七人車由荃灣往珠海，喬裝乘客登車，並在開車後拘捕涉案內地男司機。（警方提供）

李勝輝指出，針對白牌車行動，警方及相關部門均會加強執法，會繼續以情報主導，透過不同渠道識別白牌車，一旦搜集足夠證據，將立即採取執法行動。根據香港法例第374章《道路交通條例》除非該車輛領有有效的出租汽車準可證，否則任何人不得使用該車輛或者駕駛該車輛，或容許他人駕駛或使用車輛作出租或載客取酬的用途。首次定罪將被罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪，則將被罰款港幣2.5萬元及監禁1年。

若司機被定罪將被取消駕駛資格最少1年，最長則3年。此外，涉案車輛亦會被暫時吊銷牌照，首次定罪為6個月，再犯則是1年。車輛在吊銷牌照期間需要移交運輸署作為保管。對於涉嫌違反封閉道路許可證的個案，警方會將相關資料轉交運輸署，署方會根據條例撤銷許可證。若內地司機違法，警方會根據被捕人是否涉及非法勞工或其他違法行為，包括非法受雇及違反逗留條件，如有足夠證據，警方會依法進行檢控。

警方再次呼籲，市民應選擇合法的公共交通工具，若選擇白牌車一旦發生意外，市民、司機及道路使用者均會受影響，第三保亦會失效。