將軍澳環保大道包裹起火｜區議員憂安全隱患　倡規劃專屬理貨區

將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋，橋底今早（10日）發生火警，火勢猛烈冒出濃煙。消防員到場將火救熄，幸無人受傷，惟燒毀一批包裹及雜物。據悉，上址橋底起火時存放大量包裹。有網民留言稱常有運輸業者於上址橋底存貨及分派包裹；街坊則呼籲當區區議員跟進包裹佔用公共空間的情況。



西貢區議員張美雄接受《香港01》電話訪問稱，涉事位置一直有快遞公司暫存包裹，近數個月來他亦收到零星市民反映投訴。張美雄續指，明白市民有網購需要、業界亦有上落貨需求，但是次火警顯示放置大量貨物有安全隱憂，為此將向相關部門建議未來規劃出合適的專屬位置，供快遞公司作上落貨或分發貨物之用。



將軍澳環保大道行人天橋橋底存放有大量包裹，今早被發現起火。（Facebook車cam L（香港群組）影片截圖）

西貢區議員張美雄表示，涉事位置一直有快遞公司將包裹暫存及散貨；是次火警後，他對此表示擔憂。他指出，無法確定貨物中是否含有易燃物品，且起火位置非常接近升降機，而升降機內含電子零件及變壓器（火牛）等，加上事發於早上繁忙時間，居民出入頻繁，一旦火勢蔓延後果不堪設想。他續稱，雖然目前起火原因未明，但將會建議相關部門檢視並加裝閉路電視以協助監察及調查。

針對快遞包裹阻街問題，張美雄表示日出康城一帶的地理位置及業權較為複雜，部分屬地政處管轄的公眾地方，部分則屬港鐵管理的商場或屋苑範圍。他透露，除了日出康城外，將軍澳寶邑路一帶的行人天橋底升降機附近，亦有快遞貨物佔用公共空間。他坦言，過往相關部門較少針對這些地點進行巡查，而他在近幾個月內亦只收到零星街坊反映，因為貨物靠天橋底擺放，未必會嚴重阻塞行人路。

張美雄表示，明白居民對網購快遞有實際需求，但強調未來必須做好規管。他會在即將舉行的區議會會議上提出此項議題，建議相關部門探討規劃出合適的專屬位置，供快遞公司作上落貨或分發貨物之用。他承認這項建議具一定挑戰性，因需協調地政總署、警方、消防、私人屋苑管理及港鐵等多方部門，並需配合快遞公司的實際運作，但他希望從根本解決街頭擺貨問題。

張美雄稱，明白市民有網購需要及業界的上落貨需求，但是次火警顯示放置大量貨物有安全隱憂，為此將向相關部門建議未來劃出合適的專屬位置，供快遞公司作上落貨或分發貨物之用。（資料圖片）

事發在今早約7時20分，將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋橋底發生火警，火勢猛烈冒出濃煙。消防員到場開喉灌救，約半小時後將火救熄，無人受傷，但燒毀一批包裹及雜物。據悉，上址橋底起火時存放大量包裹。

有網民留言稱常有運輸業者於上址橋底存貨及分派包裹，有人更戲稱：「親～你的包裹正在燃燒」、「今次真係你的包裹已經遺失，客服願意賠償畀你」、「你哋收唔到拼多多原因係，你的拼多多被火燒了」；街坊則呼籲當區區議員跟進包裹佔用公共空間的情況。

香港天文台由昨日（9日）上午6時10分發出紅色火災危險警告至今，表示火災危險性極高。