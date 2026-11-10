將軍澳環保大道包裹起火｜食環接5包裹積存投訴　火後派員清廢物

將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋，橋底今早（10日）起火，燒毀一批包裹及雜物。據悉該處常有運輸業者存貨及分派包裹，火警發生時亦放有大量包裹，西貢區議員張美雄表示關注事件，並稱將向相關部門建議規劃合適位置，供快遞公司上落貨或分發貨物。



食物環境衞生署回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，署方由8月至今日共接獲5宗有關涉事位置有包裹積存的投訴。食環署人員到場調查，發現有運輸公司職員在該處處理貨物，已提醒有關人士保持地方整潔。另外，食環署今日接獲警方有關該位置發生火警的通知後，已即時安排承辦商到場清理廢物及清洗街道。



將軍澳環保大道行人天橋橋底存放有大量包裹，今早被發現起火。（Facebook車cam L（香港群組）影片截圖）

警方於今早約7時20分接報，指將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋橋底發生火警。現場影片可見火勢猛烈，冒出大量濃煙。消防員到場開喉灌救，約半小時後將火救熄，無人受傷，但燒毀一批包裹及雜物。據悉，上址橋底起火時存放大量包裹。

事件引來網民討論，有人戲言「親～你的包裹正在燃燒」、「今次真係你的包裹已經遺失，客服願意賠償畀你」、「你哋收唔到拼多多原因係，你的拼多多被火燒了」。有街坊則呼籲當區區議員跟進包裹佔用公共空間的情況。

將軍澳環保大道行人天橋橋底有包裹起火，消防開喉灌救，約半小時將火救熄。（Facebook張美雄圖片）

西貢區議員張美雄接受《香港01》電話訪問時表示，涉事位置一直有快遞公司暫存包裹，近數個月來他亦收到零星市民反映投訴。張美雄續指，明白市民有網購需要、業界亦有上落貨需求，但是次火警顯示放置大量貨物有安全隱憂，為此將向相關部門建議未來規劃出合適的專屬位置，供快遞公司作上落貨或分發貨物之用。