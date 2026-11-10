城門隧道轉車站和郝德傑道一帶 多隻馬騮滋擾途人 漁護署捉多猴
撰文：凌逸德
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漁農自然護理署昨日（9日）在Facebook表示，近月接獲多宗在城門隧道轉車站和郝德傑道一帶的猴子滋擾報告。除了恆常工作外，署方已加強巡查、驅趕和捕捉，亦加強公眾教育，以應對猴子滋擾情況。
過去兩星期，專責隊伍每日在轉車站、學校出入口、住宅屋苑和附近巴士站，監察猴子活動，在人流高峰期提醒行人避開受影響範圍，在猴子頻繁出沒時段，即時驅趕或捕捉滋擾的猴子，同時和相關管理公司及保安協調跟進。其間專責隊伍捕獲多隻滋事猴子，包括經常在轉車站搶奪市民食物和物品、具攻擊性的猴子，增設大型捕捉籠，按需要進一步捕捉滋事猴子。
署方向居民、學生及轉車站乘客派發宣傳小冊子，提醒避免在猴子面前進食、妥善收好食物和背心膠袋、妥善棄置垃圾，以及安全應對猴子的方法，提升大家防範意識。經過一連串跟進措施，兩個地點的猴子滋擾情況已明顯改善，署方會繼續監察及跟進，並按需要採取適當行動。
上述地點鄰近猴子棲息的郊野地區，猴子容易受食物吸引而走近覓食，要持續減少滋擾，有賴市民同相關持份者合作，共同減少吸引猴子的食物來源。署方懇請大家切勿餵飼猴子，餵飼野生猴子屬違法行為，可被處以5,000元定額罰款，遇到猴子時保持距離，切勿觸摸或挑釁牠們，如遇嚴重或持續滋擾，請致電1823聯絡署方跟進。