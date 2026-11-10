城門隧道轉車站和郝德傑道一帶　多隻馬騮滋擾途人　漁護署捉多猴

漁農自然護理署昨日（9日）在Facebook表示，近月接獲多宗在城門隧道轉車站和郝德傑道一帶的猴子滋擾報告。除了恆常工作外，署方已加強巡查、驅趕和捕捉，亦加強公眾教育，以應對猴子滋擾情況。



漁農自然護理署近月接獲多宗在城門隧道轉車站和郝德傑道一帶的猴子滋擾報告，署方加強巡查、驅趕和捕捉。（漁農自然護理署Facebook圖片）

過去兩星期，專責隊伍每日在轉車站、學校出入口、住宅屋苑和附近巴士站，監察猴子活動，在人流高峰期提醒行人避開受影響範圍，在猴子頻繁出沒時段，即時驅趕或捕捉滋擾的猴子，同時和相關管理公司及保安協調跟進。其間專責隊伍捕獲多隻滋事猴子，包括經常在轉車站搶奪市民食物和物品、具攻擊性的猴子，增設大型捕捉籠，按需要進一步捕捉滋事猴子。

漁農自然護理署近月接獲多宗在城門隧道轉車站和郝德傑道一帶的猴子滋擾報告，署方加強巡查、驅趕和捕捉。（漁農自然護理署Facebook圖片）

漁農自然護理署近月接獲多宗在城門隧道轉車站和郝德傑道一帶的猴子滋擾報告，署方加強巡查、驅趕和捕捉。（漁農自然護理署Facebook圖片）

署方向居民、學生及轉車站乘客派發宣傳小冊子，提醒避免在猴子面前進食、妥善收好食物和背心膠袋、妥善棄置垃圾，以及安全應對猴子的方法，提升大家防範意識。經過一連串跟進措施，兩個地點的猴子滋擾情況已明顯改善，署方會繼續監察及跟進，並按需要採取適當行動。

漁農自然護理署加強公眾教育，以應對猴子滋擾情況。 （漁農自然護理署Facebook圖片）

上述地點鄰近猴子棲息的郊野地區，猴子容易受食物吸引而走近覓食，要持續減少滋擾，有賴市民同相關持份者合作，共同減少吸引猴子的食物來源。署方懇請大家切勿餵飼猴子，餵飼野生猴子屬違法行為，可被處以5,000元定額罰款，遇到猴子時保持距離，切勿觸摸或挑釁牠們，如遇嚴重或持續滋擾，請致電1823聯絡署方跟進。