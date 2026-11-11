將軍澳環保大道包裹起火｜橋底淪快遞倉　居民憂波及電箱釀危險

將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋橋底，昨日（10日）早上起火，燒毀一批快遞包裹和雜物。《香港01》記者今日（11日）再到上址了解情況，現場灰燼已被清理，居民坦言不希望再有貨品郵包積存，免生危險。



劉先生表示該位置已被用作存貨點一段時間，但認為不適合存放貨物。（黃偉文攝）

有居民受訪直言「真係公眾地方，同埋有電箱（在旁邊）」，擔心萬一燒到電箱會十分危險，更有可能會影響屋苑住戶。（黃偉文攝）

現場行人天橋底，正好設有電箱。附近居民出入，均表示憂慮一旦發生火警，後果不堪設想。女街坊說：「（始終）真係公眾地方，同埋有電箱（在旁邊）。」居民張先生亦說：「太危險？都會呀！有個電箱，搵過另一個位啦！」擔心萬一燒到電箱會十分危險，更有可能會影響屋苑住戶，希望速遞公司另覓地方放貨。

將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋橋底昨日（10日）起火，今日已清理。（黃偉文攝）

將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋，橋底昨早（10日）起火。（黃偉文攝）

將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋，橋底昨早（10日）起火。（黃偉文攝）

將軍澳環保大道行人天橋橋底存放有大量包裹，今早被發現起火。（Facebook車cam L（香港群組）影片截圖）

警方於昨早約7時20分接報，指將軍澳環保大道、石角路1號對開行人天橋橋底發生火警。現場影片可見火勢猛烈，冒出大量濃煙。消防員到場開喉灌救，約半小時後將火救熄，無人受傷，但燒毀一批包裹及雜物。據悉，上址橋底起火時存放大量包裹。

事件引來網民討論，有人戲言「親～你的包裹正在燃燒」、「今次真係你的包裹已經遺失，客服願意賠償畀你」、「你哋收唔到拼多多原因係，你的拼多多被火燒了」。有街坊則呼籲當區區議員跟進包裹佔用公共空間的情況。

食物環境衞生署回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，署方由8月至今日共接獲5宗有關涉事位置有包裹積存的投訴。食環署人員到場調查，發現有運輸公司職員在該處處理貨物，已提醒有關人士保持地方整潔。另外，食環署今日接獲警方有關該位置發生火警的通知後，已即時安排承辦商到場清理廢物及清洗街道。

將軍澳環保大道行人天橋橋底有包裹起火，消防開喉灌救，約半小時將火救熄。（Facebook張美雄圖片）

西貢區議員張美雄接受《香港01》電話訪問時表示，涉事位置一直有快遞公司暫存包裹，近數個月來他亦收到零星市民反映投訴。張美雄續指，明白市民有網購需要、業界亦有上落貨需求，但是次火警顯示放置大量貨物有安全隱憂，為此將向相關部門建議未來規劃出合適的專屬位置，供快遞公司作上落貨或分發貨物之用。