影片曝光｜黃大仙寶馬載毒品逆線爬頭狂飆　十字路口險撞的士

警方今日（11日）中午在黃大仙橫頭磡南道，截查一輛可疑白色寶馬私家車，惟司機拒絕合作、開車逃去，警方其後在鳳德道及雙鳳街交界尋獲私家車，惟司機已逃去，但警員在車上搜出近百粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈。



網上流傳影片拍下事發一刻。片段顯示，涉事白色寶馬私家車從Cam車右邊逆線爬頭，之後由富強街右轉入富美街。此時，黃格十字路口剛好有一輛紅色的士駛至，幸好的士及時收油，才避過一劫。其後寶馬繼續狂飆，企圖逃避警方追截。另外，有相片顯示，該輛寶馬早前曾在橫頭磡南道一斑馬線前，被交通警截查。



片段顯示，涉事的白色寶馬私家車從Cam車右邊逆線爬頭，之後由富強街右轉入富美街。此時，黃格十字路口剛好有一輛紅色的士駛至，幸好的士及時收油，才避過一劫。其後寶馬繼續狂飆，企圖逃避警方追截。（threads@samlaiys)

事發在今日（11日）中午近12時，警員在黃大仙橫頭磡南道巡邏期間，發現一輛停泊在路邊的寶馬私家車，形跡可疑，遂上前截查。惟車上一名年約20至30歲男司機拒絕合作，並往富強街方向逃去。警員其後在地點鳳德道及雙鳳街交界，發現停泊在路邊的車輛，並在車內檢獲92粒懷疑含有依托咪酯的電子煙彈，市值共約2.4萬元。

有相片顯示，該輛寶馬早前曾在橫頭磡南道一斑馬線前被交通警截查。（threads@samlaiys)

消息稱，涉事私家車於樂富富強街斑馬線沒有讓行人過路，有交通警發現尾隨跟蹤，由富美街往鳯舞街，最終於上述位置停下，司機棄車逃去無蹤。警方事後聯絡到車主，對方表示沒有借出車輛。警方將案件列作「販運危險藥物」及「未獲授權而取用運輸工具」，交由黃大仙警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

警方扣查涉事私家車。（黃學潤攝）

警方截獲寶馬疑涉販毒。（黃學潤攝）