跨部門油尖掃黃和打擊黑工　突擊搜查多處　31男女被捕

警方表示，油尖警區聯同入境處昨日（11日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法勞工及掃黃行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕31人。



執法人員拘捕多人。（警方提供）

行動中，執法人員共拘捕24名內地女子、2名內地男子、3名非華裔男子及2名非華裔女子，年齡介乎21歲至54歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「非法勞工」，所有被捕人現正被扣留調查，部份被捕人稍後將交由入境處跟進。

據了解，所有被捕內地男女均持雙程證到港，該3名涉案非華裔男子中，有兩人來自印度，持護照入境，餘下一人來自孟加拉，持「行街紙」留港，該2名涉案非華裔女子分別來自印度和孟加拉，均持本港身份證。

執法人員拘捕多人。（警方提供）

警方表示，根據香港法例第115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。而任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。