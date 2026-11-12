海關驗4個赴韓遠洋船貨櫃　檢$1億魚翅、鱷魚皮及海馬等走私貨

海關於10月24日偵破遠洋船走私案，當日透過情報分析及風險評估，檢查4個原定運往韓國、報稱載有海鮮的貨櫃。經查驗後，海關在貨櫃內檢獲大批懷疑走私瀕危物種貨物，包括懷疑受管制鯊魚翅、鯊魚皮、鱷魚皮、海馬、蝠鱝鰓板及海參，估計市值共約1億元。案件仍在調查中，不排除會有人被捕。



海關10月24日偵破遠洋船走私案，檢獲大批懷疑走私瀕危物種貨物，包括懷疑受管制鯊魚翅、鯊魚皮、鱷魚皮、海馬、蝠鱝鰓板及海參，估計市值共約1億元。（海關圖片）

海關是專責打擊走私的政府部門，一直全方位積極打擊各類走私活動。海關的執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關罪行。

走私受管制瀕危物種屬嚴重罪行，根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。

海關10月24日偵破遠洋船走私案，檢獲大批懷疑走私瀕危物種貨物，估計市值共約1億元。圖示部分檢獲的受管制鯊魚翅。（海關圖片）

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。