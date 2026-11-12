男子撿初生石虎｜專家籲勿亂摸及餵飼：沾人類氣味恐遭母貓棄養

昨日（11日）有網民於社交平台Threads發帖，稱拾獲一隻石虎（豹貓）幼崽，為確保其安全，已開車將牠運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。帖文附上的大量照片和影片吸引網民熱議，大讚石虎BB可愛。嘉道理農場暨植物園早前回覆《香港01》查詢時確認接收了一隻初生豹貓，經團隊檢查後，發現牠沒有皮外傷，但有輕微脫水跡象。



嘉道理農場暨植物園動物保育部高級野生動物復育主任溫諾汶，今日（12日）接受《香港01》電話訪問時稱，以是次事件為例，市民若隨意觸摸豹貓，其沾上人類氣味後極易被母貓棄養。她建議，若市民發現野生動物身處惡劣環境而必須施救，應戴上手套或使用毛巾將其包裹，再放入箱內安置，避免直接接觸以減少氣味殘留。另外，她又呼籲市民切勿自行餵飼野生動物，以初生豹貓為例，若動物本身處於缺水狀態，直接餵飼貓奶粉未必合適。



昨日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（又名豹貓）他表示，為確保其安全，已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

母豹貓外出捕獵非遺棄 籲勿輕易帶走免骨肉分離

嘉道理農場暨植物園動物保育部高級野生動物復育主任溫諾汶稱，對於市民擔心有幼崽被遺棄問題，她解釋，母豹貓出外捕獵時，通常會將幼崽留在一個安全的地方，稍後便會折返餵奶，並非遺棄，尤其是頭三至四周，初生豹貓的活動能力仍很低時。溫諾汶續稱，市民在行動前應先仔細觀察，辨識該幼崽是家貓還是野生豹貓。由於兩者幼年時外貌相似，若不確定，應避免立即將其帶走，以免讓野生動物骨肉分離。

拾獲後應放箱內 避免不斷觸摸把玩 以免沾上人類氣味

如果確認為野生動物，但現場環境極不安全，市民可戴上手套或用毛巾包裹放到紙箱內，將幼崽安全裝起，並將其安置於安靜且昏暗的環境中，並第一時間致電相關機構求助，由專家評估是否需要送往檢查或留在原地等待。

溫諾汶指出，若市民拾獲野生動物後，期間隨意觸摸並不斷將幼崽拿出來把玩、捕捉、拍照或隨意移動，這些舉動會對其造成極大且不必要的壓力。此外，亦會令其沾上人類氣味，而母貓一旦聞到幼崽身上有陌生氣味，極可能會因為驚恐而選擇棄養。她指出，是次涉事初生豹貓曾被多人接觸，若原地放回，被母貓棄養的風險極高。現時可以交由拯救中心撫養數月進行訓練，日後再野放就沒有太大影響。

她補充，年紀較大的豹貓接觸或親近人類後，確實有機會影響其性情及日後發展，例如野外生活等。溫諾汶稱，幸好是次豹貓年紀尚小，對外界的認知仍未成形，因此是次接觸未有對其造成負面影響。

昨日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（又名豹貓）他表示，為確保其安全，已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

切勿自行餵飼野生動物 應第一時間聯絡相關機構處理

此外，溫諾汶亦呼籲市民不要亂餵野生動物，以是次事件為例，若動物本身處於缺水狀態，直接餵飼貓奶粉未必合適，可能會令其需要更多水份去處理。所以，不論市民提供的食物是否正確，自行餵食均存在風險。 倘若發現野生動物身體虛弱，市民應盡快聯絡相關野生動物拯救中心，交由專業人員處理。

最後，溫諾汶稱十分感謝熱心市民對野生動物的關注，亦深明大眾往往是出於好意，希望向動物伸出援手。然而，她建議市民若在網上看到相關捕捉或把玩野生動物的帖文，應避免不斷轉發。溫諾汶解釋，部分帖文展示的處理手法未必恰當，若不斷轉發，容易令不知情的市民產生誤解，誤以為有關做法是正確的。

昨日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（又名豹貓）他表示，為確保其安全，已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

嘉道理農場暨植物園野生動物拯救中心提醒市民，如遇到任何野生動物，可先觀察該動物是否本地原生物種、有否皮外傷；如屬於本地物種，動物沒有不適或受傷的情況，同時位處安全、沒有即時危險的自然棲息地，市民應同動物保持距離，避免接觸，或自行將其帶走或餵食。如市民有疑問或發現懷疑受傷野生動物，應即時致電園方：2483 7200，或愛護動物協會：2711 1000，或漁農自然護理署：1823，尋求專業建議及協助，讓該動物接受即時及適切治理。

昨日（11日）有網民於社交平台Threads發帖，稱拾獲一隻石虎（豹貓）幼崽，帖文引起大量網民熱議，不少人大讚帖主行為「多謝你救起佢啊！」、「樓主好人，一生平安！」亦有網民讚石虎可愛「可愛到爆！」、「原來香港有！救命超級可愛」、「唔該影1千張相／片先交比嘉道理 ！」另有人提醒帖主勿透露檢獲地點「千祈唔好網上爆係邊度執到！」

昨日（11日）有網民於社交平台threads上載大量圖片及影片，稱自己撿到一隻石虎幼崽（豹貓），並已開車將該石虎運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。(threads@subcrewjimmy）

翻查資料顯示，豹貓（Leopard Cat，學名：Prionailurus bengalensis）是香港現存唯一原生的野生貓科動物，分佈廣泛但行蹤隱秘且並不常見。香港濕地公園在其網頁指出，豹貓的大小與一般家貓無異，身上佈滿豹紋，頭小眼大，耳後有大白斑。牠們是肉食性，獵物包括鼠、蛙和雀鳥。園方又指，豹貓主要屬夜行性，但有時日間也會活動；一般獨棲，身手靈活，擅於游泳和爬樹。

豹貓在香港受到法例嚴格保護。根據香港法例第170章《野生動物保護條例》，豹貓被列為受保護野生動物。任何人未經漁農自然護理署署長發出的特別許可證，均不得狩獵、故意干擾、售賣、出口或管有受保護野生動物。違者一經定罪，最高可被判處罰款10萬元及入獄1年。