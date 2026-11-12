有片｜將軍澳站男子暴打港鐵男職員　再扯女職員頭髮　須多人制服

港鐵將軍澳站今日 （12日）發生職員遇襲案。接近晚上7時半，一名戴口罩男子，突然襲擊一名港鐵男職員，期間有人將男職員扯跌，並用手狂鎚頭部，導致對方口鼻流血。警方正調查事發起因。



期間前來支援的女職員，亦遭惡煞扯髮虐打，現場陷入混亂。先後有4名港鐵職員制止，但眾人均滾到地上，幸得熱心途人與外籍乘客挺身而出，合力制服疑人。整個驚險過程全被現場市民拍下。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，大約晚上7時許，將軍澳站一名職員當值期間，附近有一名男子突然走近襲擊他，另外兩名職員即時制止，處理事件期間亦被襲受傷。警方其後到場調查跟進，3名港鐵職員送院治理。港鐵譴責任何以暴力對待職員的行為，並向受傷職員致以慰問。

一名戴口罩男子懷疑因被港鐵職員查票而情緒失控發難，當場對男職員使出「過肩摔」。（讀者提供）

施襲男突將男職員扯落地 再扯女職員頭髮

現場為將軍澳地鐵站近C出口大堂。《香港01》接獲讀者提供片段，顯示一名身穿深色外套、戴口罩的男子站在大堂售票機前突然發難。片段顯示，施襲男子情緒激動，扯住港鐵男職員的衣襟，更疑施展「過肩摔」，將職員重重摔倒在地上；男職員跌落地後，施襲者仍未罷休，繼續用拳頭連環猛鎚其頭部，遇襲男職員雙手護頭並發出慘叫，現場有人大叫「報警！」。

此時，一名紮馬尾的港鐵女職員趕往大堂增援，未料施襲男子竟轉而捉住女職員的頭髮狂扯不放，遭扯髮女職員一度被迫至半跪在地上。眼見情況危急，另外兩名港鐵職員及多名熱心乘客，包括一名外籍乘客及一名西裝男，見義勇為上前協助調停與制服。

港鐵職員半跪在地上，施襲男子沒有罷休，繼續用拳頭連環鎚向職員頭部。（讀者提供）

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多名職員及熱心乘客合力制服施襲者

拉扯期間，4名港鐵職員與施襲男子失平衡倒地，現場陷入如「泥漿摔角」般的混亂。儘管倒地，施襲男子仍緊抓著第一名遇襲男職員的衣領不放。多名熱心乘客隨即上前合力壓制施襲者，分別捉住其雙臂，男職員終成功脫身。此時該名男職員的制服已被扯開，顯得相當狼狽，匆忙起身整理；而被扯頭髮的女職員則披頭髮散站在一旁。

多名在場乘客紛紛協助報警，並向外呼喊「打傷咗人爆咗缸！」。率先遇襲的男職員疑似臉部及鼻口流血，在其他港鐵同事的陪同下返回休息室接受初步治理。

警方指，警方於晚上約7時21分接獲報案，指將軍澳站近C出口位置發生襲擊案，一名男子襲擊港鐵男職員，導致職員鼻、口流血，案件仍在進一步調查中。警方到場調查後，以「襲擊致造成身體傷害」罪拘捕一名男子，事件中3人需送院治理。

穿藍色襯衫的乘客見狀即義無反顧上前，從後「熊抱」施襲者試圖將其隔開。（threads se_chungho820）

網上亦流傳另外角度片段，該名身穿深色外套、戴口罩的男子已與港鐵職員在電訊商店外發生爭執，施襲男子當時持續拉扯男職員，現場氣氛緊張。此時一名穿藍色襯衫的乘客見狀，從後「熊抱」施襲者試圖將其隔開，雙方隨即扭作一團倒地，多名途人合力按住施襲男子的雙手與身體，協助職員將其壓制在地上，惟施襲男子仍然試圖「起飛腳」。警方及後趕抵現場，迅速控制場面並將涉嫌襲擊的施襲男子，反手鎖上手銬帶走調查。