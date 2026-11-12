BIGBANG啟德開騷前　警嚴打白牌車拘12人扣12車　當中7內地男還押

韓國天團BIGBANG周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，再加上本港陸續舉行大型活動，警方加緊打擊「白牌車」。在過去兩星期，各總區交通部人員透過網絡巡查、情報分析及喬裝行動，在全港多區持續打擊涉嫌利用車輛作非法載客取酬的活動。截至目前，警方在相關行動中共拘捕12名男子，並扣查12輛涉案私家車。



該12輛涉案私家車均為本地登記車輛，其中10輛持有粵港兩地車牌，涉及跨境非法載客取酬活動。所有涉案車輛均已被拖走扣押，以作進一步調查及檢驗。警方拘捕12名男子，當中有7人為持「雙程證」的內地男子，已被落案起訴，並經法庭下令還押候審。



新界北總區交通部前日（10日）在社交媒體要求載客服務，由屯門前往東莞，中介開價人民幣1600元，並派出一輛本地登記並掛有中港車牌的七人車前往上客地點。（馬耀文攝）

警方周二（10日）派員「放蛇」喬裝客人預約掛有兩地牌的七人車，由荃灣前往珠海，索價1,900元，人員登車後隨即拘捕一名37歲內地男司機。（蔡正邦攝）

7人持雙程證 已被落案起訴還押候審

警方指，12名被捕男子當中，包括5名本地男子，年齡介乎33至58歲；以及7名持「雙程證」的內地男子，年齡介乎27至52歲。他們分別涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者風險保險」等罪行；當中7名內地男子亦涉嫌「違反逗留條件」。目前，5名本地被捕男子已獲准保釋候查，7名內地被捕男子則已被落案起訴，並經法庭下令還押候審。

警方交通總部交通管理組警司林知行指，警方嚴正警告所有司機、車主及相關營運人士，非法載客取酬並非輕微違法行為，更不是心存僥倖、以身試法的牟利途徑。違法者不但須承擔刑事責任，更可能面對監禁、取消駕駛資格，以及涉案車輛被暫時吊銷牌照及扣押等嚴重後果。

港島總區交通部人員於上周六（7日）預訂由黃竹坑前往廣州的行程，中介開價人民幣1,500元，並派出一輛本地登記、掛有兩地牌的七人車。（梁偉權攝）

因應大型活動 警方加強相關黑點執法部署

因應本星期舉行的大型活動，警方將會加強相關執法部署。前線人員會在相關黑點，特別是懷疑涉及非法載客取酬的候客及上落客地點，加強交通管制、執法及情報蒐集，並查核懷疑涉案車輛、司機及相關許可證資料。一旦掌握足夠證據，警方必定會依法採取執法行動，包括將合適的資料轉交內地相關部門跟進。

警方提醒市民及訪港旅客，非法載客取酬不單涉及法律責任，亦伴隨保險及安全風險。車輛一旦用作非法出租或載客取酬，相關的第三者保險便可能失效；倘若發生交通意外，乘客及其他道路使用者的保障和索償均可能受到影響。

警方11月6日在社交平台預約載客服務，由荃灣前往廣州，對方開價港幣1950元。警員其後喬裝乘客登上一輛掛有兩地牌的七人車，拘捕男司機。（警方提供）

市民及旅客在選擇交通服務時，亦應對自身及他人的安全負責，不應只考慮價錢或方便程度而忽略服務是否合法。明知是非法載客取酬服務，便不應使用，更不應抱有「搭一次無所謂」的心態，令自己及其他道路使用者承受不必要的風險。

大型活動場地附近設有各種合法交通服務可供選擇。大眾應按行程需要預早規劃出行安排，選用合法交通工具，切勿因貪圖一時方便，而忽略自身及其他道路使用者的保障。

警方11月5日透過平台中介放蛇，要求載客服務，由杏花邨前往鰂魚涌。（林振華攝）

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非該車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得使用該車輛或者駕駛該車輛，或容許他人駕駛或使用車輛作出租或載客取酬的用途。首次定罪將被罰款港幣1萬元及監禁6個月；再次定罪，則將被罰款港幣2.5萬元及監禁1年。

若司機被定罪將被取消駕駛資格最少1年，最長可達3年。此外，涉案車輛亦會被暫時吊銷牌照，首次定罪為6個月，再犯則是1年。車輛在吊銷牌照期間需要移交運輸署作為保管。