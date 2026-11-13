MUJI無印良品3店遇竊失百件衣物值$3萬　越南男女再犯案斷正落網

無印良品（MUJI）3間分店近日接連遇竊，損失過百件衣物，市值約3萬元。警方經調查後鎖定兩名涉案越南籍男女的身分，趁兩人昨日（12日）食髓知味在觀塘一超市再度犯案，企圖偷取10包急凍牛柳時，由埋伏的探員當場人贓並獲拘捕兩人。



警方以涉嫌「店舖盜竊」拘捕兩名越南籍男女，案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。（資料圖片）

警方於11月接獲3宗報案，指一間大型連鎖店分別位於將軍澳、黃大仙及觀塘區的3間分店發生盜竊案，共逾百件衣物被盜，損失財物總值約3萬元。消息指遇竊的是無印良品（MUJI）。

觀塘警區人員接手調查，經深入調查及情報分析後，鎖定兩名涉案男女。觀塘警區刑事情報組人員昨日在觀塘道一超級市場，發現一男一女形跡可疑，懷疑正在盜竊10包急凍牛柳，遂上前截查。人員在他們身上檢獲懷疑剛盜竊的失物，遂以涉嫌「店舖盜竊」拘捕該兩名分別36歲和41歲的外籍男女，他們現正被扣留調查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第一隊跟進。據悉，兩人為朋友，均屬越南籍，持「行街紙」。

探員其後搜查被捕人於深水埗南昌街及旺角塘尾道的單位期間，檢獲兩人懷疑犯案時所穿着的衣物。

警方提醒，店舖盜竊屬嚴重刑事罪行。根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第9條，任何人干犯盜竊罪，一經定罪，最高可判處監禁10年。