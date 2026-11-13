有片｜新田青山公路爆水管水柱噴上天　附近村屋食水沖廁水俱停

新田爆水管，影響附近和落馬洲一帶村屋的食水和沖廁水供應。網上流傳影片顯示，青山公路新田段近皇崗巴士站馬路中央，有一條強力水柱由地面的孔洞噴出，直衝半空，高度最少達兩層樓，水花四濺。



水務署向《香港01》確認，事件涉及一個直徑150毫米的食水水掣，影響新田及落馬洲一帶村屋的食水及沖廁水供應。署方已陸續放置2架水車及30個水箱於受影響範圍附近，方便市民取用，並為受影響的護老中心送上樽裝水。該署正全力維修，預計可於明日（14日）早上6時恢復食水及沖廁水供應。



水柱從地面孔洞直噴上天。（Threads myersgami）

水務署表示，今午接獲報告指青山公路新田段近皇崗巴士站有滲漏事故，經了解後確認涉及一個直徑150毫米的食水水掣。在關上水掣後，現場已停止湧水。

水務署設2水車、30水箱供水

受事件影響，新田及落馬洲一帶村屋的食水及沖廁水供應受到影響。署方已為受影響用戶安排臨時食水，包括陸續放置2架水車及30個水箱於受影響範圍附近方便市民取用，並派出「供水特攻隊」主動為有需要用戶送上食水。

部分村落車輛難達 水務署安排直接入村派水

署方亦已為受影響的護老中心送上樽裝水，並於新田郵政局附近設立兩個服務站，以向區內長者及其他有需要人士提供協助。由於部分村路狹窄，車輛難以直達，水務署已安排人員進入村內派發樽裝水，並已就事件與元朗民政事務處及區議員保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。

水務署指，正全力進行維修工程，預計可於周六明日（14日）早上6時恢復食水及沖廁水供應。