騙徒$400放兩迪士尼門票　投資顧問上當轉帳　警籲官方渠道購票

主題樂園門票騙案再現。一名內地男投資顧問於9月20日，在社交平台Facebook發現有人放賣兩張迪士尼門票，他其後接獲對方信息指，兩張門票僅售400港元。事主不虞有詐，透過轉數快將款項轉至本地某銀行戶口，隨即收到電子門票二維碼（QR Code）。



3日後，事主再聯絡騙徒查詢門票升級事宜，卻發現對方已移除所有訊息、其名稱及頭像。事主生疑，遂在迪士尼官網查詢，驚悉門票無效，於是報案求助。警方將案件為「詐騙」，由西九龍總區科技罪案組接手調查。據悉，事主姓梁（44歲），持有香港身份證。



香港迪士尼樂園。（資料圖片/梁鵬威攝）

警7月接逾800門票騙案 騙徒扮低價限量急售誘買飛

警方今年7月接獲超過800宗涉及門票的騙案，佔網購騙案逾三成，當中熱門高危門票種類包括演唱會、主題樂園、機票、各類球賽及偶像見面會，涉款逾400萬元。

警方再於8月10日召開記者會，指自今年3月起，警方留意到涉及網上購物的詐騙案有上升趨勢。有騙徒過網上買賣平台及社交平台發帖，訛稱出售各類熱門門票，包括主題樂園、演唱會及足球賽事的門票，並以「低於市價、數量有限、急放門票」等理由吸引買家。其後騙徒會要求受害人過電子支付平台、銀行轉帳或現金交易，付款後會向他們發送無效或內容不符的電子門票的二維碼（QR Code）；更有騙徒收款後隨即失聯。

連同最初接報的案件，警方截至當日共偵破5宗同類案件，總損失金額約為1.7萬元，並拘捕兩名男女。

警方8月偵破5宗網上購物騙案，拘捕兩名男女。騙徒以網上買賣平台及社交平台發帖，訛稱出售各類熱門門票，包括主題樂園門票、演唱會門票及足球賽事門票。當受害人付款後，騙徒通常向他們發送無效或內容不符的電子門票的二維碼；更有騙徒收款後隨即失聯。

警：官方渠道購票最安全

任何市民如果曾經透過網上平台購買主題樂園、演唱會、足球賽或其他活動門票，付款後收到無效，或與購買內容不符的二維碼或電子門票，請盡快與警方聯絡。警方亦提醒市民，在網上購物時必須提高警惕，特別是涉及熱門門票、低於市價、限時優惠或要求「先付款後交貨」的情況，更應小心查證。

警方提醒，透過官方渠道或可靠平台購票最為安全，切勿點擊可疑連結及網址，如不慎點擊，亦不要填寫個人資料或者安裝程式，謹記「唔撳、唔填、唔裝」。如有懷疑，可使用「防騙視伏App」核實。