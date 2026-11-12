演唱會假門票案警拘10人　揭騙徒扮歌迷稱送周邊　教3招分真假飛

「盛事之都」就在香港。本港大型體育賽事及熱門演唱會接連舉行，門票往往「一票難求」，吸引不法之徒趁機斂財。警方一連兩日（12日）11月10日至11日展開執法行動，搗破一個活躍於社交平台的網上假門票詐騙集團，共拘捕10名本地男女。



騙徒手法層出不窮。除虛構實體店、盜用真實商舖地址，更冒認「死忠歌迷」以「免費送周邊應援物」作餌；此外更會在大型演唱會開鑼前夕，製造高仿真假飛及假連結詐騙。警方調查顯示，涉案傀儡戶口合共清洗超過8,100萬港元犯罪得益，最少牽涉12宗同類騙案。



警方秀茂坪警區重案組高級督察姚剛權（左一）、助理指揮官(刑事)警司温景亨（左二）、刑事總督察鍾文齡（右二）、及情報組高級督察朱健樂（右一）交代案件。（馬耀文攝）

秀茂坪警區刑事部，於過去兩日展開代號「瀚濤」的執法行動，旨在打擊網上詐騙、販賣虛假門票及相關的洗黑錢活動。警方指，在香港積極推動「盛事經濟」的大環境下，近期多項大型體育賽事及熱門演唱會相繼舉行，人氣歌手演出與國際級體育賽事均一票難求。不法之徒看準市民求票心切的心態，在網上平台假扮賣家訛稱有門票出售以騙取金錢，甚至製造虛假門票兜售給市民，並利用大量傀儡戶口處理相關騙款。

「免訂金、可面交」減戒心 苦主開場前知「中招」

秀茂坪警區刑事總督察鍾文齡指，警方透過深入調查及情報分析，發現涉案假門票集團分工及組織非常明確且有系統，大致上可分為三個部分。首先，骨幹成員會在活動舉行前一兩日，開始在網上社交平台發佈放售門票的貼文，以「半價促銷」、「無需落訂」及「可面對面交收」作招徠吸引買家。犯罪集團正正是利用受害人想以超值價錢觀賞頂級表演，或急於參加國際盛事的心態，再加上無需預先付出一分一毫訂金及可以面交，從而降低買家的戒心。

買家即使明知透過非官方渠道買賣存有風險，仍會抱著僥倖心態一試，結果讓犯罪集團有機可乘，一步步落入騙徒的陷阱。當買家同意交易後，集團會安排持有假門票的交收人員，在活動當日相約受害人到最近、或最方便對方的港鐵站面交。為增加可信性，交收人員甚至會假裝展示驗票技巧，令買家信以為真以促成交易。最後，騙徒會要求受害人即時以現金付款，或轉賬至指定的傀儡戶口完成交易。

警方秀茂坪警區刑事總督察鍾文齡講解犯案手法。

在受害人付款後，騙徒便會立即逃去無蹤，網上的社交貼文亦會隨即被刪除，企圖做到不留痕跡地進行詐騙。大部分受害人在交易後均會隨即出發前往場館，本來懷著興奮及期待的心情參加活動，往往在抵達場地閘口時，才被工作人員告知門票屬偽造而無法入場。這類騙案通常發生在活動開場前的一刻，令受害人措手不及，難以即時追討。

警拘8男女部分有黑幫背景 集團萌芽階段已被瓦解

警方透過翻查大量「銳眼計劃」閉路電視片段、分析涉案電話記錄及傀儡戶口資金流向，成功鎖定詐騙集團的主腦及骨幹成員。秀茂坪警區刑事部在鎖定成員的身份及匿藏地點後，於過去兩日突擊搜查全港多個住宅單位，以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名合共拘捕8名本地人士（5男3女），年齡介乎18至46歲，部分人具三合會背景。

警方相信，該詐騙集團利用部分市民欲賺快錢的心態，招攬他們提供戶口以接收相關騙款。目前集團主腦及骨幹成員正被扣留調查，警方相信行動已成功瓦解該個尚在萌芽階段的本地「假飛」集團。

警方提供以下3個辨別方法，紙質與字體、防偽雷射標籤、紫外線螢光油墨。（警方提供）

警檢高仿真假飛 揭3大辨別真偽特徵

重案組高級督察姚剛權指，行動中，檢獲的假門票仿真度極高，市民單憑肉眼或短暫的交票過程未必能察覺，但經仔細辨別下仍可發現破綻，例如假門票紙質相對粗糙、印刷色澤較暗，且最重要是缺乏防偽水印。

就驗證門票真偽方面，警方提供以下三個辨別方法。第一，門票紙質相當順滑，印字字體非常清晰；第二，門票右上角設有雷射標籤，在光線折射下會呈現反光狀態；第三，門票背後若用紫外線照射，可看到隱形的螢光油墨內容。市民若對所購門票有所懷疑，應盡快聯絡主辦單位並向警方舉報。

騙徒設「假實體店」展示大量門票 製造假象

最近，警方進行網上巡邏期間，發現騙徒針對即將開鑼的大型演唱會，採用一種新的網上詐騙手法。調查過程中，警方派出探員喬裝成買家，透過不同網上平台聯絡可疑賬戶，以了解集團運作。

情報組主管高級督察朱健樂表示，騙徒會在社交媒體開設專頁或店舖，並在簡介中填寫實體地址。調查發現，他們會冒認本地真實存在的實體影音店或日韓雜貨店，甚至憑空捏造虛構地址，目的是營造出有實體店舖支持、絕非騙局的安全假象。

騙徒會將貼文廣泛發佈至各大社交平台及不同公開群組，特別是相關歌手的粉絲專頁。貼文中往往附上大量門票堆疊的相片，並以「原價讓出」或「公司派贈飛多出」等字眼作招徠。警方相信，商品中大量展示的門票只不過是騙徒複製出來的視覺效果，騙徒手上根本沒有任何真實門票。

騙徒層出不窮設「假實體店」及送紀念品陷阱。（警方提供）

發境外假連結套個人資料收訂金 連環藉口逼多次轉賬

當心急「撲飛」的市民聯絡騙徒後，對方會傳送一條外部連結，要求買家點擊並填寫表格預留門票，藉此套取受害人的個人資料，並要求即時支付門票訂金。這批登記連結背後的網絡伺服器或IP地址大多位於境外，騙徒刻意利用海外網絡跳板隱藏真實身份及數碼足跡，企圖逃避執法人員偵查。

當受害人完成首次付款後，騙徒會進一步以「系統出錯」、「轉賬沒備註」、「訂單被凍結」或「需要追加保證金」等不同形式的藉口，要求受害人不斷進行二次甚至多次的追加轉賬。當騙徒榨壓到足夠的騙款後，便會隨即將受害人封鎖，並刪除這些虛構賬戶。

不法之徒看準市民求票心切的心態，在網上平台假扮賣家訛稱有門票出售以騙取金錢，甚至製造虛假門票兜售給市民，並利用大量傀儡戶口處理相關騙款。（警方提供）

網購騙案新手法 扮「死忠粉絲」送應援物

除了門票外，警方在調查中亦發現騙徒另一種衍生欺詐手法。為了進一步降低市民防備心，騙徒會利用相同的社交媒體賬戶發文，聲稱能夠免費送出或低價轉讓演唱會官方或自製的周邊商品及應援物，將自己刻意包裝成為演藝群體的「死忠粉絲」，藉此與廣大歌迷拉近距離並建立信任。當市民表示有興趣索取應援物時，騙徒便會重施故技，傳送訛稱是促銷平台的外部連結對查詢者進行詐騙。騙徒正是利用歌迷對偶像的熱愛與支持，進行全方位的情感詐騙及金錢榨壓。

揭傀儡戶口洗黑錢逾8100萬 涉全港至少12宗騙案

秀茂坪警區刑事部在鎖定涉案人士的真實身份及藏匿地點後，於過去兩日採取拘捕行動，合共拘捕兩名本地人士（一男一女），年齡分別為38歲及39歲。警方在調查期間亦搜查了9個被冒認的實體店舖位置，經調查後證實該批店舖完全不知情，亦與詐騙案件無關。

警方調查資金流向時，深入追查涉案的傀儡戶口，發現該批戶口的牽連極之廣泛。調查顯示，該批戶口合共清洗超過8,100萬港元的懷疑犯罪得益，實際牽連全港至少12宗不同類型的騙案，受害人遍佈全港各區，涉及的騙款更高達36萬港元。騙款存入該批傀儡戶口後，會在極短時間內透過多層戶口進行頻繁轉賬，企圖增加警方追查資金去向的難度。目前，被捕人士仍被扣留調查，警方不排除會有更多人被捕。

警方秀茂坪警區重案組高級督察姚剛權（左一）、刑事總督察鍾文齡（左二）、助理指揮官(刑事)警司温景亨（右二）及情報組高級督察朱健樂（右一）交代案件。（馬耀文攝）

網購演唱會飛切勿光顧黃牛 警籲認官方渠道防墮假票圈套

秀茂坪警區助理指揮官(刑事)警司温景亨呼籲，騙徒手法日新月異，市民在購買演唱會門票時，必須透過官方正規渠道或主辦機構指定的平台購買，切勿相信社交平台上的「原價轉讓」、「內部配額」或「實體店清貨」等名目，更切勿光顧非官方認可的二手買家，特別是黃牛。購買黃牛票等同助長不法之徒謀取暴利，更有機會墮入買到假票的圈套。

其次，在網購期間必須時刻保持警惕，切勿輕信聲稱有實體店舖地址或展示大量門票的相片。如果對方要求點擊不明來歷的連結並輸入個人資料，或者要求在見到實物前先轉賬「訂金」或「保證金」，這往往已經是騙局。市民在社交平台進行網購時，可留意專頁是否開設了很短的時間，或是否曾經改名。

在網購付款前，警方鼓勵市民使用「防騙視伏器」進行查詢，查看網站或相關資料，例如電話號碼等，是否有可疑跡象，先進行後續動作，減低「中伏」風險。 最後，警方提醒市民必須堅守「不租、不借、不賣」原則，切勿將自己的戶口或儲值支付工具戶口交給他人或借給別人使用。提供戶口協助詐騙集團收取贓款，罪行等同干犯「洗黑錢」。洗黑錢屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年及罰款500萬港元，市民切勿以身試法。