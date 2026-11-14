撬門窗闖八鄉兩村屋圖爆竊　警查天眼拘男賊　籲裝高清CCTV防盜

八鄉早前發生兩宗村屋爆竊案，賊人分別於5月及11月的凌晨時分潛入村屋，企圖爆竊。警方八鄉分區鄉村巡邏隊及元朗警區情報組展開深入調查，透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視片段及進行情報分析，追蹤到一輛曾於案發時段在現場出沒的可疑車輛，迅速鎖定目標人物。元朗警區人員於昨日（12日）拘捕涉案男子，案件仍在進一步調查中。



一名男賊分別於5月及11月的凌晨時分潛入八鄉村屋，企圖爆竊。（FB「元朗警區」圖片）

警方於「元朗警區」Facebook專頁指，今年5月中旬，賊人凌晨潛入一間3層高村屋，撬毀二樓露台門鎖並進行搜掠，幸屋內並無財物損失，外傭其後揭發事件並通知戶主報案。

至11月初，該名賊人再於凌晨攀越一間兩層高村屋的圍牆，以螺絲批撬毀客廳窗戶。獨居戶主在地下睡房聽到異響後出房檢查，發現賊人正手持電筒向客廳窺探，賊人見事敗攀牆逃去。

一名男賊分別於5月及11月的凌晨時分潛入八鄉村屋，企圖爆竊。（FB「元朗警區」圖片）

警方村屋防盜溫馨提示

警方表示，將持續加強鄉村巡邏及情報主導執法，全力守護村屋居民財產安全及平安元朗。警方亦提醒市民，賊人常趁夜深或屋主外出時犯案，警方呼籲村屋居民時刻提高警覺，做好防盜措施：

1. 鎖好門窗：睡前及外出前，務必鎖好所有門窗、大閘及露台門，切勿因樓層較高而掉以輕心。

2. 加強防盜設備：建議在圍牆、出入口及露台安裝高清閉路電視及感應照明燈，並定期檢查確保系統運作正常（高清影像往往成為破案關鍵）。

3. 鄰里守望相助：如發現可疑人士或無故在村內徘徊的可疑車輛，請立即致電999或與各分區警署聯絡。