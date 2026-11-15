港深西部公路輕貨撼防撞欄　37歲男司機「吹爆波」涉醉駕被捕

今日（15日）上午10時21分，據報一輛輕型貨車沿港深西部公路往內地方向行駛，駛近新圍污水處理廠對開時，懷疑撞向一防撞欄。



警方接報到場，發現肇事姓吳（37歲）男司機身上有酒氣，隨即為他作酒精呼氣測試，證實「吹爆波」超標，他涉嫌酒後駕駛被捕。意外中，吳男頭部受傷流血，被送往屯門醫院治理。



肇事男司機頭部受傷流血，被送往屯門醫院治理。（資料圖片）

酒後駕駛定罪最高判罰2.5萬元及監禁3年

根據《道路交通條例》（第374章）第39及39A條，任何人在任何道路上駕駛或企圖駕駛或正在掌管汽車，而該人當時是受酒類的影響，其程度達到沒有能力妥當地控制該汽車，即屬犯罪。一經定罪，最高可判罰款2.5萬元及入獄3年。

被定罪司機的最短停牌期分為三級，首次定罪最少停牌6個月至兩年，第二次或再次定罪則最少停牌兩年至5年。相關司機亦年被記10分違例駕駛記分，以及要強制修習駕駛改進課程。