黃大仙下邨火警｜客廳發現女焦屍　循煙頭及香燭燒雜物方向調查

黃大仙下邨今（15日）早發生奪命火警，龍光樓5樓一個單位起火及冒出濃煙，消防員到場開喉將火救熄後，在起火單位內發現一具燒焦女屍。消防表示，死者獨居，而單位內有大量雜物，雜物堆積高度由1.2米直至天花板。單位內亦設有神位，不排除為火警成因之一。消防相信火警無可疑，正循煙頭及香燭冥鏹意外燃燒雜物的方向調查。



黃大仙警區軍裝巡邏小隊第四隊督察朱顯揚（左）及消防處高級消防隊長陳振維（中）召開記者會交代詳情。（鄭嘉惠攝）

消防處高級消防隊長陳振維交代案情指，消防處於今早8時45分接獲報告，指黃大仙下邨龍光樓5樓一單位發生一級火警。消防人員於8時50分到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，火警於9時16分被救熄，其後在單位客廳、距離門口約2米位置發現一具燒焦的女屍。死者為一名80歲姓霍女子，獨居於上址。

火警中，消防亦接獲兩宗求助個案，相關住戶由消防人員帶到安全位置，並無受傷。此外，一名住在高層的65歲女住戶逃生期間，吸入濃煙不適，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。火警中有300人自行疏散，消防處共調派12輛消防車，2輛救護車及1輛救護電單車，出動共60名消防及救護人員。

在單位客廳、距離門口約2米位置發現一具燒焦的女屍（紅點位置）。（鄭嘉惠攝）

陳振維指，消防人員在起火單位內發現大量雜物，包括尼龍袋、膠袋及膠樽等，雜物堆積高度由1.2米直至天花板；單位內亦設有神位，不排除為火警成因之一。消防初步調查相信火警無可疑，並會循煙頭或香燭冥鏹意外燃燒雜物的方向，與其他相關部門進行調查。

陳振維補充，消防處在火警後即時調派快速應變隊到場，測試大廈的消防裝置及設備後，並無發現消防系統出現異常情況。消防處提醒，近日天氣乾燥，市民要小心家居火種，抽煙後要儘快弄熄煙頭，若要燃點香燭冥鏹，必須放入器皿內燃燒，盡量遠離易燃物品，待火種徹底熄滅後離開。陳又呼籲市民避免在家中囤積過多雜物，以免發生危險。

警務處黃大仙警區軍裝巡邏小隊第四隊督察朱顯揚表示，警方在現場協助疏散居民前往附近社區會堂暫避休息；警區交通人員亦於早上9時起封閉正德街一帶路面，以配合消防救火行動。案件現交由黃大仙警區刑事調查隊第五隊接手跟進。

涉事單位外牆熏黑。（鄭嘉惠攝）

消防員射水灌救。（鄭嘉惠攝）