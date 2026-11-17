荔枝角收押所一名於今年因意圖傷人罪而被還押的66歲男子，今日（11月17日）在院所內昏迷，被送往公立醫院搶救後，證實不治。



荔枝角收押所。（林澤鋒攝/資料圖片）

懲教署表示，該名還押男囚犯患有高血壓，一直需要接受院所醫院及公立醫院治療及跟進。今早7時15分，懲教人員發現他於囚室內昏迷不醒，立刻召喚支援人員到場為他急救，並召喚救護車將他送往公立醫院救治；惜他情況轉差，今早8時48分，證實不治。

懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭將進行死因研訊。

荔枝角收押所一名66歲還押男囚犯，今日（17日）在院所內昏迷，被送往公立醫院後證實不治。（資料圖片）

根據香港法例第504章《死因裁判官條例》，任何人在「受官方看管時死亡」（包括懲教署轄下院所、收押所、警署羈留室，或被執法人員合法羈留期間），均屬20類「須予報告的死亡個案」之一，有關部門必須依法向死因裁判官呈報。

懲教署在確認死訊後，必須第一時間通報警方介入調查，死因裁判法庭一般會下令驗屍以確定具體致死機理，如心血管急症、腦血管病變或意外，並排期召開公開研訊，由死因裁判官或連同五人陪審團聽取證供，裁定其死因是否屬於「自然死亡」或另有原因。若有人在受官方看管時死亡，例如在獄中或羈留中心死亡，研訊必須有陪審團參與。