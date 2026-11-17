假冒學校教職員的「代訂貨品」騙案再度活躍。香港培正中學近日在網頁發出「防騙警示」，指有騙徒頻密以該校名義，自稱「黃主任」、「黃副校」、「林主任」或「馬老師」，甚至盜用教職員姓名及偽造名片行騙，誘使商家或市民在赴約前代購床褥、油漆等物品或代付款項。校方強調絕對不會要求商戶代支款項購物，呼籲市民及商戶切勿輕信。



培正中學（培正中學官方網站）

偽造名片約到校洽談 赴約前突要求代墊支

根據香港培正中學在官網發布的公告，騙徒近日頻密冒充該校教職員，近期多自稱「黃主任」、「黃副校」、「林主任」或「馬老師」，並透過盜用教職員姓名及偽造名片進行詐騙。

校方指出，騙徒通常會就課程諮詢、訂購物資或工程洽談等事宜，聲稱邀約事主到校洽談，但在赴約前卻突然要求事主代購物品（例如床褥、油漆）或代付金錢。培正中學重申，該校絕對不會要求商戶代支款項購物；如市民或商戶對來電者身份有懷疑，應直接致電校務處（2711 9222）查詢核實。

香港培正中學在官網發布公告提醒市民及商家小心騙局。（香港培正中學網頁）

類似案件頻生 「彈票黨」曾涉款150萬元

事實上，假扮學校職員要求「代訂物資」的詐騙手法近年在港澳兩地屢見不鮮，當中「代訂床褥」頗為常見。

2024年4月，香港警方新界北重案組曾偵破一宗涉及25宗騙案、總損失金額約150萬元的「彈票黨」騙案，並拘捕兩名負責到櫃員機存入無效及空頭支票的男子。案中騙徒假扮新界區中學職員聯絡裝修及工程公司，訛稱學校需進行工程或替慈善機構代訂床褥，並以高佣金作誘餌，誘使商戶向假供應商墊支訂貨，單宗最高損失金額高達47萬元。

2024年8月，曾有資訊節目揭發有騙徒先後冒充不同中學的「林主任」、「陳老師」及「林老師」，以同一套「代訂床褥」劇本聯絡市民及商戶，相關中學亦曾發聲明澄清並無此人。

澳門司法警察局於2026年9月亦接獲多宗商戶舉報，指有騙徒假冒「澳門培正中學」人員行騙，9月上旬有工程商戶被誘代訂床褥損失約3萬澳門元；其後再有商戶被誘代訂佛跳牆，報稱損失9萬港元。9月1至17日期間，共有9間商戶報稱被騙，合共損失逾98萬澳門元。

（01製圖）

防範假訂單4大關鍵：善用防騙視伏器 核實銀行「可用結餘」

針對同類假冒學校或機構職員的訂貨騙案，香港警務處及反詐騙協調中心曾多次發出防騙提示，提醒商戶及市民提高警覺：

循官方渠道核實身份：若接獲自稱學校職員來電要求代訂傢具、床褥或工程物料，切勿盡信來電者提供的名片或聯絡電話，應自行透過學校官方網站或公開電話號碼聯絡校務處核實。

查閱戶口「可用結餘」： 商戶接獲訂單時，切勿單憑對方出示的入數紙、支票存款收據或轉帳截圖便信以為真，必須檢查銀行戶口內的「可用結餘」（Available Balance），確保款項已實際過數及完成結算。

警惕「高佣金」及代墊支要求：騙徒往往以「急單」或「可觀佣金」作餌，誘使受害人向指定的「假供應商」墊支貨款。市民不要因為承接大額生意而被利潤蒙蔽雙眼，更不要輕易墊付貨款，切勿輕易向陌生戶口匯款。

使用防騙工具求助： 如有任何懷疑，可使用警方「防騙視伏器」評估詐騙風險，或致電警方「防騙易18222」熱線查詢。