大埔林村河河水驚變「抹茶綠」，街坊嚇一跳放上網。今（17日）午12時許，有熱心網友乘車途經大埔林村河期間，發現河水被染成螢光綠色，驚訝之餘拍下照片向政府舉報，並到網上發文告知街坊。



記者就事件向環保署查詢，證實河水染色為署方人員於上址一帶進行色粉測試所致。



網友途經林村河時發現河水被染成「抹茶綠」。（Facebook群組大埔 TAI PO/周紹廣圖片）

林村河驚變螢光綠 街坊憂污染急通報1823

據照片所見，涉事一段大埔林村河位於寶鄉橋一帶，一道明顯呈螢光綠色的水源自河道左岸、近大埔舊墟遊樂場對開河堤下方的排水渠流入林村河，並順流而下染出一條綠帶。事主中午乘車途經寶鄉橋時見狀，擔心河流受不明液體污染，於是拍下照片向政府1823公眾熱線舉報，並到網上發文。

記者翻查資料，同類型的水質污染疑慮時有所聞，以往更曾有紫色、粉紅色等不同顏色的螢光色粉污染，其後證實為防漏測試用試劑，不含有毒物質及可生物降解 。亦有網民回應事主，指螢光綠色液體「應該係追蹤液嚟，唔影響生態」。

螢光綠色污水從渠口流入林村河。（Facebook群組大埔 TAI PO/周紹廣圖片）

全港多區曾現「彩虹河」 色水測試須用可生物降解無毒染料

事實上，本港工務部門與樓宇檢驗業界在追查雨水渠滲漏、錯駁污水渠或檢測海底排放管時，均普遍採用水溶性螢光染料測試（Dye Testing）。環保署就有關色水測試發出明確指引，此類測試主要使用須使用可生物降解無毒染料（如食物染料)，不會對水質及生態環境造成不良影響，而且嚴禁染料進入雨水系統或河道及海岸，否則須提前48小時通知檢測點附近居民。

渠務署亦會進行海底排放管染料測試，以確保排放渠務署污水處理廠污水的海底排放管均完好無損。染料測試會在觀察區域產生螢光綠色斑塊，這是綠色染料從海底排放管冒出時的測試結果。署方表示，所使用的染料是無毒性染料，對海洋環境無害，並會迅速被潮汐水流沖散。

北角東岸板道東段出入口、渣華道191號嘉華國際中心對開海面，一大片海水變成螢光綠色。（Facebook群組「北角有樂」圖片）

同類的測試過往經常進行，不時會引起公眾關注，擔心是污染物。例如今年8月27日，有網民在Facebook群組「北角有樂」上載1張照片，顯示北角東岸板道東段出入口、渣華道191號嘉華國際中心對開海面，一大片海水變成螢光綠色。

2018年10月，有火炭村的居民發現整條火炭明渠的水變成綠色，而且發出異味，擔心是污水，於是向社區主任舉報，更有人反映當時是河水第3次變色，曾變紫色及粉紅色。環保署當時確認，相關渠道呈現螢光綠色，源自火炭一幢工業大廈用螢光色粉進行天台地面防漏測試，署方經調查後，初步證實該螢光色粉不含有毒物質及可生物降解，相關水域的螢光顏色正逐漸消散。