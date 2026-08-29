北角東岸板道對開海面變螢光綠！「抹茶海」照片瘋傳　網民解謎團

海水突然變螢光綠，不知情人士見到都會大吃一驚。本港有男子今年8月27日在Facebook群組「北角有樂」上載1張照片，顯示北角東岸板道東段出入口、渣華道191號嘉華國際中心對開海面，一大片海水變成螢光綠色，明顯是人為導致，他好奇詢問：「有冇人知係乜？」



北角東岸板道東段出入口、渣華道191號嘉華國際中心對開海面，一大片海水變成螢光綠色。（Facebook群組「北角有樂」圖片）

帖文引來許多網民討論：

「準備整班蘭蛋糕」

「青檸汽水」

「新景點：螢光抹茶海」

「Hulk經過屙咗篤尿」



帖文引來許多網民討論，「新景點：螢光抹茶海」、「Hulk經過屙咗篤尿」，亦有網民認真解答，指出政府會注入無毒水溶性螢光染料，用來觀察管道是否有破損滲漏。（《復仇者聯盟》系列劇照）

有網民認真解答內情：

●政府每年都會為全港各區的污水處理廠及海底排放管進行定期滲漏與流向測試，政府會注入無毒、對海洋生態無害的水溶性螢光染料，用來觀察管道是否有破損滲漏，或確定排海污水的流向與擴散速率



●不論是誰排放，這種染料在日光下會呈現極為耀眼的螢光綠色，以便工程人員視察記錄



●試劑會在紫外光照射及海流沖刷下迅速被稀釋和降解，通常幾小時內就會消退，不會留下毒性



▼2018年10月火炭明渠出現「綠水」▼



城門河火炭明渠繼2015年出現藍色水，變成「藍色多瑙河」後，2018年10月5日早上渠水突然變成綠色。（受訪者陳小姐提供）

過往發生類似事件，除了政府部門之外，亦有私人機構排放「綠水」，引起誤會。2018年10月，有火炭村的居民發現整條火炭明渠的水變成綠色，而且發出異味，擔心是污水，於是向社區主任舉報，更有人反映當時是河水第3次變色，曾變紫色及粉紅色。

社區主任陳壇丹指，收到舉報後往明渠查看，發現水變成螢光綠色，上面浮有一層疑似油漬，擔心水質受污染。（資料圖片/陳壇丹提供）

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環保署當時確認，相關渠道呈現螢光綠色，源自火炭一幢工業大廈用螢光色粉進行天台地面防漏測試，署方經調查後，初步證實該螢光色粉不含有毒物質及可生物降解，相關水域的螢光顏色正逐漸消散。

（Facebook群組「北角有樂」）