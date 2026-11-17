藍田啟田邨啟旺樓一單位今午（17日）起火，兩人吸入濃煙不適送院。救援人員亦在該單位救出一隻昏迷長毛貓，牠即場接受心肺復蘇（CPR）急救逾20分鐘後，由愛護動物協會人員送交獸醫救治。現場所見，人員為貓咪戴上氧氣罩，之後再送入氧氣箱送院。



藍田啟田邨啟旺樓一單位大火，救援人員救出一隻昏迷貓咪，為牠戴上氧氣罩協助呼吸。

協助救援的香港守望者服務團（HKGV）表示，涉事長毛貓在起火單位房間內被發現，懷疑牠為避濃煙而逃入房內。貓咪獲救時只有「好微弱」的脈搏，對聲音、環境已無反應，HKGV成員及消防即場為牠進行心肺復蘇，逾20分鐘後貓咪終恢復少許反應、「眼有少少移動」。

現場所見，貓咪戴上動物用的氧氣罩，由消防員和HKGV成員合力帶到樓下，再交由接報到場的愛協人員送入氧氣箱，送往愛協青衣動物醫院治療。

藍田啟田邨啟旺樓一單位大火，救援人員救出一隻昏迷貓咪，為牠戴上氧氣罩協助呼吸，再交由愛護動物協會人員送往愛協位於青衣的動物醫院救治。

香港守望者服務團是民間搜救隊，在2021年成立，主要協助尋找失蹤行山人士或需要特別照顧人士。創辦人Anson表示，他們自2025年起亦有協助處理動物救援個案。成員一般透過社交媒體見到相關事件的消息後，會到場「睇下有無嘢幫手」，服務團的車輛上亦備有動物急救工具。

藍田啟田邨啟旺樓一單位大火，救援人員救出一隻昏迷貓咪。圖為協助救援的香港守望者服務團（HKGV）成員（左）及創辦人Anson（右）。

啟田邨啟旺樓火警發生在今午約1時43分，現場影片可見，起火單位位處高層，火舌噴出窗外，烈焰沖天，黑煙席捲半空。消防動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，下午2時03分大致將火救熄。

火警中，約200人疏散，起火單位一男一女戶主吸入濃煙不適、當中男子同時手指擦傷，兩人均被送往聯合醫院治理。消防處表示，起火位置為涉事單位的主人房，經調查後相信起因並無可疑，懷疑由電路故障引起。

藍田啟田邨啟旺樓一單位起火，火舌噴出窗外，烈焰沖天，黑煙席捲半空。（Threads / holankick 影片截圖）