今日（17日）傍晚6時46分，警方接報指，葵涌葵福路疑爆水管及路陷，影響約30米長的路面。網上圖片可見，現場為中華傳道會李賢堯紀念中學對開馬路。地底不斷有水湧出，沙石遍地，路面被摺起；兩輛的士的前輪均墮坑，被困於路中。



水務署回覆查指，涉事水管為一條直徑150毫米的食水管，用戶的食水供應不受影響；署方會為有關水管安排測漏。為配合緊急水管維修工程，葵福路介乎盛福街至永基路的全線需要暫時封閉。



涉事的士司機盧先生指，事發時他正駕駛的士沿盛福街落斜往荃灣方向行駛，駛至上址時已察覺路面有水滲出，豈料車輛一途經該處，路面隨即爆開下陷。

行車線積水沙石遍地 的士司機憶被困經過

現場所見，整條行車線已變成「澤國」，混濁的積水夾雜大量沙石湧流，兩名水務職員在浸滿黃泥水的路邊進行檢查，一輛的士車頭向左傾側，前輪疑似陷入路陷坑洞並浸在黃泥水中，車尾則微微翹起停在未受損的柏油路面上。事後，有拖車到場拖離被困車輛。

涉事的士司機盧先生憶述指，事發時他正駕駛的士沿盛福街落斜往荃灣方向行駛，駛至上址時已察覺路面有水滲出，豈料車輛一途經該處，路面隨即爆開下陷，導致其的士前輪被困於地陷位置；而尾隨其後的另一輛的士見狀企圖繞路閃避，結果亦同樣被困。

葵芳葵福路疑爆水管及路陷，兩輛的士前轆墮坑被困路中。（FB 葵盛社區事務關注組）

水務署：食水供應不受影響 會安排測漏

水務署回覆《香港01》查詢，指晚上接獲報告指葵涌葵福路有水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑150毫米的食水供水管，用戶的食水供應不受影響。關上水掣後，現場已停止湧水。

為配合緊急水管維修工程，葵福路介乎盛福街至永基路的全線需要暫時封閉，駕駛人士可留意現場交通指示。早前葵福路有兩部的士一度受困，並已於今晚約8時由拖車協助離開現場。水務署指，會為有關水管安排測漏，密切監察水管的狀況，如有需要及早安排維修；亦會利用透地雷達檢測路面下的狀況，確保道路安全。署方續指，會盡快完成緊急水管維修工程並重開受影響的行車線。

運輸署表示，因水管爆裂，葵福路（來回方向）介乎永基路與盛福街之間的全線現已封閉。駕駛人士請考慮改用其他道路。

葵芳葵福路疑爆水管及路陷，兩輛的士前轆墮坑被困路中。（FB 葵盛社區事務關注組）