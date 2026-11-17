兩間二手名牌寄賣店「樂星」及「Vootic」，懷疑拖欠寄賣款項及失聯；大批苦主在網上求助及開設群組聲討，至今逾150人加入。警方至今接獲超過40人報案，涉款超過1,600萬元；海關則暫未接獲舉報，會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。



樂星於傍晚透過WhatsApp回覆《香港01》，稱「負責同事仲未聯絡到果（嗰）邊，現正同警方跟進中。」同時，樂星今午在社交平台更新限時動態，指金鐘分店有突發事情。《香港01》前往樂星金鐘店視察，門外貼上警方聯絡字條，有苦主在場守候；至於旺角店仍有營業，店員表示不清楚情況。



樂星今午在社交平台更新限時動態，指「各位親愛的客人：有關金鐘分店特（突）發事情，旺角總店不受影響，照常營業！由於人手不足，銅鑼灣店休息一天！」（樂星instagram截圖）

樂星今午在社交平台更新限時動態，指「各位親愛的客人：有關金鐘分店特（突）發事情，旺角總店不受影響，照常營業！由於人手不足，銅鑼灣店休息一天！」動態內亦提及，可以WhatsApp聯絡查詢。

《香港01》亦前往仍有營業的旺角店了解，店員表示不清楚情況。

Vootic銅鑼灣店未有營業。（黃偉民攝）

《香港01》早前聯絡上多名苦主，李小姐在Vootic寄賣16至17件、總值逾48萬元名牌手袋及珠寶，店方上周五（13日）才上門收貨，詎料兩日後便失聯。另一名苦主吳太更難以置信，不相信樂星「搭雞棚」行騙，認為是近期可能發生突發問題才導致「走佬」。另外，有苦主控訴損失150萬元，拆解高價收貨再彈票手法。

警方表示，截至今日下午3時，共接獲43人報案；其中37人指銅鑼灣羅素街一店舖，懷疑拖欠寄賣款項，涉案金額約1,400萬元；另外6人則指中區夏愨道一店舖，懷疑拖欠寄賣款項，涉案金額約260萬元。

相關案件暫列「欺詐」，案件仍在調查中，交由灣仔警區重案組及中區警區重案組跟進。警方呼籲任何人有資料提供，請致電3660 7546 / 5466 9204與灣仔警區重案組聯絡，或致電3600 1182／6978 6686與中區警區重案組聯絡。

海關則回覆《香港01》查詢表示暫未接獲舉報，會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

海關回覆查詢時表示，暫未接獲相關舉報，但會了解事件，如發現違反《商品説明條例》的情况，會採取適當的執法行動。

樂星負責人為日本手袋鑑定師國里英泰（Hideyasu Kunisato），他曾於2022年接受訪問，分享Hermès中古手袋的小貼士。