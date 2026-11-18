東區走廊今午（18日）發生驚險車禍，一輛電單車駛至筲箕灣出口時，失事撞向風琴式防撞欄，車身斷開數節，零件四散。涉事的31歲鐵騎士僥倖逃過一劫，僅受輕傷。



意外一刻車cam片段曝光，可見涉事電單車在右線壓低車身，高速連過兩個彎位，轟鳴聲惹來Cam車女乘客驚嘆：「嘩嘩！」未幾，電單車馳騁至分岔路口，直撼防撞欄，Cam車上眾人齊聲驚叫，有人擔心道：「哎呀好痛呀、大鑊大鑊！」肇事鐵騎士被拋飛到數十米外，他若無其事站起，淡定地小跑回座駕旁。Cam車司機嘖嘖稱奇：「哥哥仔你好猛下喎，個人無事喎！」



涉事電單車在右線壓低車身，高速連過兩個彎位。（FB 香港鐵騎館 影片截圖）

影片引起網民熱議，不少人感嘆事主命大：「佢冇事先好嘢」、「一啲事都冇，簡直就奇蹟」、「今次好彩，下次唔好啦」、「要還神」；亦有人批評他妄顧道路安全：「以後隨時害死人！」、「命硬，下次冇咁好彩」。

電單車直撞路中分隔防撞欄，防撞欄緩衝墊被毀。（黃偉民攝）

事發於今日（18日）下午1時24分，一輛電單車沿東區走廊西行，駛至筲箕灣出口時，疑因駛經不平路面，車身失平衡後撞向風琴式防撞欄。鐵騎士倒地受傷，電單車直撞防撞欄，車身撞至散架，零件飛脫散落慢線。

救援人員接報趕抵，31歲鐵騎士身體多處擦傷、長褲被撕開，右腳流血，清醒送往東區醫院接受治理。

東區走廊電單車交通意外，電單車撞至散架，零件飛脫散落慢線行車線。（黃偉民攝）

電單車意外後被撞至全毀散架，頓如廢鐵，可見意外時撞擊力巨大。從網上圖片可見，電單車男司機當場腳輕傷流血，站立路肩待救。網民見狀直呼「哥仔命大」。警方到場調查，鐵騎士通過酒精呼氣測試，結果為零度；意外原因仍待查。