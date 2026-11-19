屯門雅都花園第三座緊急停水。《香港01》接獲讀者通知，上址自11月17日起懷疑因食水管爆裂，導致部份樓層全面停水，居民向管理處及大廈業主立案法團反映，均未獲實質回應及應急安排，「居民被迫在垃圾站旁取水洗衫煮食，衛生環境極度惡劣，長者及幼童健康面臨威脅」，管理公司聲稱「要按正常程序向政府招標，一個月後，居民才有食水」。



《香港01》昨晚（19日）前往現場了解，見到上址有張貼通告，寫明「可前往卸貨區垃圾房取水」。（王譯揚攝）

地面有積水、地拖掃把等清潔用品，以及食物殘渣。（王譯揚攝）

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垃圾房衛生環境堪憂

《香港01》今晚（19日）前往現場了解，見到上址有張貼通告，寫明「可前往卸貨區垃圾房取水」，以及關愛隊到場幫手的資訊。記者到垃圾房了解，現場另設廚餘收集站，所以有異味，加上地面有積水和地拖掃把等清潔用品，記者更發現有食物殘渣和懷疑老鼠蹤影，衛生環境堪憂。記者視察期間，曾有居民返回住所，居民承認「無水」、「好唔方便」。

另外，雅都花園對開行人路正進行水務署舖設水管工程，未知是否和事件有關。

雅都花園對開行人路正進行水務署舖設水管工程，未知是否和事件有關。（王譯揚攝）

區議員：1至14樓單位仍暫停食水供應

區議員謝永恒在Facebook專頁交代最新發展，到現場向管理處了解最新情況，現時15樓或以上單位已恢復食水供應，1至14樓單位則仍暫停食水供應，謝和關愛隊安排時間提供取水支援。

區議員謝永恒到場了解。（區議員謝永恒Facebook圖片）

屯門新墟關愛隊到場支援

屯門新墟關愛隊亦指，到場支援臨時取水安排，在第3座2樓平台的臨時取水點協助街坊取水及搬運水桶，現場已增設多個水龍頭，有需要的街坊可到2樓平台的臨時取水點，同時準備水桶供街坊借用，有需要的街坊可向現場義工登記取用。

屯門新墟關愛隊到場支援臨時取水安排，在第3座2樓平台的臨時取水點協助街坊取水及搬運水桶。（屯門新墟關愛隊Facebook圖片）

臨時取水安排會繼續進行，關愛隊會在以下兩個時段到場協助：

11月20日至11月22日



• 上午 10:00–12:00



• 下午 3:30–5:30

