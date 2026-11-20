屯門雅都花園第三座自本周二（11月17日）起疑因食水管爆裂緊急停水，目前3樓至15樓仍然未有食水供應，居民被迫到垃圾房附近取水，既不方便，衛生環境亦欠理想。《香港01》記者今日（20日）早上到場了解，有趕返工的居民，冒冷風落樓取水應急。



現場有通告標明商場冷氣喉及第三座食水管的損毀情況，兩處均有斷裂位置，部份殘骸懸於半空，惟未有解釋實際爆裂成因。有居民聞悉，是較早前商場冷氣喉損壞墮下，壓爛食水管。



通告標明商場冷氣喉及第三座食水管的損毀情況，惟未有解釋實際爆裂成因。（蔡正邦攝）

住戶湯先生稱，今日踏入停水第四天，已經購入樽裝水回家使用，連日來亦要外出用膳，並在親友家中借用浴室沖涼。

湯先生連日來洗澡均前往親友家中借用浴室。（蔡正邦攝）

《香港01》昨日（19日）晚上前往現場了解，見到上址有張貼通告，寫明「可前往卸貨區垃圾房取水」。（王譯揚攝）

居住三座14樓的曾女士早上到來取水，她大吐苦水：「邊有水呀！噚晚開又冇，今朝開又冇。」令生活極為不便。她與丈夫二人沒有煮食，過去兩餐均外出用膳，每日落樓取水：「夜晚唔使沖涼唔使食飯呀？我煮飯都冇煮兩餐，出街食咋！」大廈升降機張貼告示指15樓以上已恢復供水。今日氣溫明顯下降，家中縱有熱水爐，但因無自來水供應根本無法使用，只能「用煲水啲水沖（涼）」。至於何時能恢復供水，亦毫無頭緒：「點知呀？鬼知管理處幾時整返好！」

另有住戶補充，事發當日（17日）早上返學時間突然停水，初時全座大廈無水，翌日（18日）15樓以上樓層陸續恢復供水，但15樓以下至今仍未有恢復時間。

該住戶透露，管理處通告指已完成招標，工程今日（20日）正式開工，惟預計維修需時，暫未知何時完工，「而家等佢緊急維修，睇佢幾時緊急完！」停水期間只能輪流到朋友家中或鄰近的體育館洗澡應急。

住戶帶膠桶到樓下取水。（蔡正邦攝）