屯門上周六（14日）清晨發生狂亂駕駛案，一輛可疑銀色私家車遇警方截查時突然加速，剷上行人路並撞毀一輛警車後逃逸。警方經連日情報蒐集及翻查「銳眼計劃」天眼，昨日（20日）在區內拘捕一名有黑社會背景的47歲涉案本地男子。行動中起回涉案私家車及14套前後假車牌。



警方今日（21日）召開記者會交代案件，指被捕男子涉嫌於過去數月至少13次套用假車牌駕車及干犯多項交通條例。他會被暫控相關罪名，將於下周一（23日）在屯門裁判法院提堂。



調查顯示，涉案司機於今年8月至11月期間，至少13次在駕駛時套用假車牌，並多次違反多項交通規例，包括發生交通意外後沒有停車、停牌期間駕駛，以及駕駛時沒有第三者保險等。（王譯揚攝）

今年11月14日清晨約1時，警方發現一輛停泊在屯門青山公路近順豐圍的銀色私家車形跡可疑。警員隨即上前要求司機下車接受調查，惟該名司機未有理會警方指示，反而突然加速駕車，在剷上行人路並撞及一輛警車後逃去無蹤。事件中無人受傷。

警方在行動中成功起回涉案私家車及車匙，並在現場檢獲14套前後假車牌。（王譯揚攝）

經深入調查後，警方發現該名司機慣常在其駕駛的私家車上套用不同假車牌，以增加警方追查難度。探員經過連日情報蒐集，翻查大量「銳眼計劃」下安裝的閉路電視片段，終成功鎖定涉事私家車司機的身份。

新界北總區刑事部人員昨日（20日）展開拘捕行動，在屯門拘捕一名有黑幫背景的47歲姓陳本地男子。警方在行動中成功起回涉案私家車及車匙，並在現場檢獲14套前後假車牌。

隱蔽公眾地方收藏假車牌 警料犯案即換牌掩人耳目

據悉，檢獲的假車牌收藏在一個隱蔽的公眾地方，當中有部分號碼為其他人使用的真車牌，部分則為沒有登記的號碼。警方相信，被捕人一干犯交通罪行後，便會更換車牌試圖掩人耳目，警方正調查案件會否牽涉毒品。

警方11月20日拘捕疑犯。（資料圖片/蔡正邦攝）

疑犯最少13次套假牌駕車 違多項交通規例

屯門警區刑事部署理總督察馬程浩表示，調查顯示，被捕男子涉嫌於今年8月至11月期間，至少13次在駕駛時套用假車牌，並多次違反多項交通規例，包括「發生交通意外後沒有停車」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「妨礙警務人員執行職務」及「行使虛假文書」等。案件現交由屯門警區重案組第二隊跟進調查。被捕男子稍後將被警方暫控相關罪名，並於下星期一（23日）在屯門裁判法院提堂。

屯門警區刑事部署理總督察馬程浩交代案件。 （王譯揚攝 ）

「元朗名物」屢被拍下違交通例 部分與警檢獲車牌相同

翻查資料，網上流傳多條車cam片段，均是一輛銀色豐田Camry私家車，出沒在元朗及屯門區，多次違反交通規則，包括胡亂切線、衝紅燈、在隧道管道切雙白線或在車流中「舞龍」穿插，網民稱該車為「元朗名物」。部分影片拍攝到的私家車車牌，與警方在今日記者會上展示的假車牌號碼相同。

警方強烈譴責上述危險駕駛行為，強調對於罔顧其他道路使用者安全的罪犯，警方定必致力追查所有涉案者。警方重申，根據香港法例第374章《道路交通條例》，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元，呼籲市民切勿以身試法。