屯門友愛邨發生高空擲物事件。今午（21日）社交平台Threads流傳一段約14秒的影片，顯示有多張白色紙張及輕身雜物，從友愛邨愛廉樓高處往下飄散。樓下幼稚園對開的行人路面亦散落多件物品，包括毛公仔、杯及用袋裝着的物件等。有網民見狀留言，呼籲帖主報警或通知屋邨辦事處人員。



《香港01》記者到現場了解，見到兩名女子帶同兩名男童及一輛手推車，站在涉事位置旁的有蓋行人通道，女子正在斥責男童；同時看見高處擲物片段中拍攝到在地面的其中一隻公仔，已被拾起放在手推車內。現場消息指，事件中無人受傷。記者亦見到有軍裝警員到場及上樓，但據悉他們並無接獲高空擲物相關報案，而是到場巡邏。



空中有多張白色紙張及輕身雜物正往下飄散。（Threads so0nizu）

根據《簡易程序治罪條例》（第228章），容許物體自建築物掉下，屬於刑事罪行。如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。

另外，根據屋邨管理扣分制，若在高空拋擲破壞環境衞生的物件，租戶可即時被扣7分；若從高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，可即時被扣15分。一旦租戶高空拋擲可造成嚴重危險或人身傷害的物件，更會被終止租約，房委會會引用房屋條例發出遷出通知書，終止其租約。