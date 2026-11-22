Facebook群組「車cam L（香港群組）」前日（20日）流傳一段車Cam，長約20秒，現場是太古太豐路往太古城道方向、海天花園恒天閣對開斑馬線，當日中午12時許，左方有一名男途人撐傘準備前往對面行人路，但Cam車前方一輛客貨車和鄰線另一輛藍色私家車無視途人，沒有停車，繼續衝斑馬線，由於Cam車依例停車，所以男途人可以過馬路，同時揮手致謝，但鄰線再有一輛黑色私家車趁男途人尚未走近，「把握機會」照衝，後方一輛車隊的士「有樣學樣」，和男途人距離極近，男途人被迫停步，之後才繼續過馬路。



左方再有一名女途人撐傘準備過馬路，鄰線一輛電單車無視女途人，鐵騎士見到男途人走上對面行人路後，繼續開車，Cam主繼續停車，女途人揮手致謝後過馬路，Cam主批評「危險駕駛」。事件中，無人受傷。



左方有一名男途人撐傘準備前往對面行人路，但Cam車前方一輛客貨車無視途人，沒有停車，繼續衝斑馬線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

許多網民批評「成條片得帖主遵守法例」、「做死佢，全部危險駕駛」、「正宗一炮多響」、「有時你停，後面仲會呠你」。

鄰線另一輛藍色私家車照做。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第31條，當行人已經踏上斑馬線，在車輛或其任何部分駛至斑馬線之前，司機必須讓行人先行。根據香港法例第240章《定額罰款（刑事訴訟）條例》，「沒有讓斑馬線上的行人先行」屬於可處定額罰款的交通罪行。政府已於2026年1月1日起調高相關罰款，由原本450元增加五成至675元，並記3分違例駕駛記分。

由於Cam車依例停車停下，所以男途人可以過馬路，同時揮手致謝，但行到一半，鄰線再有一輛黑色私家車趁男途人尚未走近，「把握機會」照衝。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

如案件循法庭程序處理，司機無合理辯解而違反第374G章第31條，根據同一規例第61(1)條，首次定罪最高可處罰款5,000元及監禁3個月；第二次或其後再被定罪，最高可處罰款10,000元及監禁6個月。

後方車隊的士「有樣學樣」，和男途人距離極近，男途人被迫停步。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據運輸署《道路使用者守則》，司機駛近斑馬線時仍須留意準備橫過馬路的行人，特別是長者、兒童及殘疾人士，並應及早減速，準備停車。

左方再有一名女途人撐傘準備過馬路，鄰線一輛電單車無視女途人，鐵騎士見到男途人走上對面行人路後，繼續開車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）