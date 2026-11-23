尖沙咀馬哥孛羅酒店職員更衣室，近日接連發生爆竊案。一名酒店職員徐先生向《香港01》報料，指本月12日上班期間，將一隻價值約32萬元的勞力士地通拿（Rolex Daytona）手錶鎖入員工更衣室的儲物櫃內，惟至晚上8時許驚覺儲物櫃遭人用硬物撬毀，手錶不翼而飛，他即時報警。他指事隔僅兩日，同一更衣室再發生手法如出一轍的爆竊案。徐先生指酒店保安存在漏洞，公司非但未有就賠償問題作回應，只發電郵叫員工勿帶貴重物品上班，令他大感無奈。



警方回覆《香港01》查詢時指，11月12日接獲尖沙咀廣東道一酒店職員報案，指上址的職員儲物櫃有一隻約值32萬元的手錶懷疑被盜去。經初步調查，案件列「盜竊」，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。《香港01》正就事件向馬哥孛羅酒店查詢。



徐先生的儲物櫃被人撬毀爆竊。（受訪者提供）

依規除錶鎖儲物櫃 事隔兩日再爆同類案件

任職酒店員工飯堂廚師的徐先生表示，由於公司規定員工上班期間不能佩戴名貴手錶等飾物，他於11月12日上午11時半上班時，將一隻價值約32萬元的勞力士地通拿手錶鎖入職員更衣室的儲物櫃內。至下午4時許，他曾返回更衣室查看，當時儲物櫃仍然完好；惟至晚上約8時許，他擬洗澡時，赫然發現儲物櫃鎖頭遭人用硬物撬爛，手錶不翼而飛。

徐先生隨即報警求助，刑事調查隊人員到場掃取指紋，惟疑犯作案時戴上手套，現場未有留下指紋。他形容犯案手法「很專業」，又指出該更衣室只有酒店員工才能進入。又認為不排除事件涉及兩人分工，「因為一個人撬鎖一定有聲音，你一定要另外有一個人『睇水』」，詎料事隔僅兩日，至11月14日同一個更衣室再揭發另一宗爆竊案，同樣是有人撬毀儲物櫃，另一名涉事同事卻無財物損失，但亦已到警署錄取口供。

徐先生損失一隻價值約32萬元的勞力士地通拿手錶。（受訪者提供）

批保安形同虛設 走廊天眼模糊

徐先生直指酒店保安存在嚴重漏洞，他指出職員更衣室內沒有安裝閉路電視，亦缺乏保安人員定時巡邏，儲物櫃鎖頭更「一撬就開」。酒店方面事後雖向警方提供更衣室外的閉路電視片段，惟警方指相關片段畫面模糊。

警方接報到場調查。（受訪者提供）

要求賠償遭「遊花園」 公司發電郵促勿放貴重物品於儲物櫃

由於酒店規定員工必須除下名貴手錶才能工作，卻未能提供安全可靠的存放設施，徐先生要求酒店就其32萬元損失作出賠償。然而，他批評管理層一直敷衍了事，不斷「帶我遊花園」，沒有正面回應賠償訴求，面對他追問「捉唔到賊咁點？」，管理層竟反問：「咁你想點？」僅稱會進行內部調查及配合警方調查。

酒店事後向員工發出內部電郵，提醒職員「切勿將現金或任何貴重物品放置於儲物櫃內」。（受訪者提供）

酒店事後向員工發出內部電郵，指「安保人員將頻繁巡查更衣室」，又提醒職員「切勿將現金或任何貴重物品放置於儲物櫃內」。徐先生對此大感無奈，質疑公司捉不到賊卻將責任推卸予受害員工，「捉唔到賊，就將個矛頭指向我，變咗好似我先係犯人咁樣」。他目前仍在酒店工作，但坦言若酒店繼續冷處理，不排除自費聘請律師追討損失。