今日（22日）下午2時29分，警方接獲報案指，尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，4名途人受傷，其中一名傷重不治。涉事私家車司機棄車逃去。《香港01》獲得一段閉路電視片段，拍攝到有兩名途人迅速閃入一間食肆，避過一劫；有一人被撞倒地無知覺。



事主被撞後倒地不省人事。(讀者提供片段截圖)

《香港01》獲得一段閉路電視片段，由車禍現場附近一間食店的鏡頭所拍攝。事發一刻，有一男一女途人突然衝入食店中，未及半秒已見到一輛私家車的車影在食肆門口閃過，可謂相當驚險。他們兩人雖避過一劫，但私家車駛過後，卻見到一名人士疑被撞及，倒地的同時亦連同雜物向前衝，該名事主已毫無知覺。

食店店員翻查片段時，發現當時有人曾經在店門外停步，似乎在視察前方情況，店員對此生疑：「我懷疑佢係咪停咗一陣間再畀油」；事發後，店員亦指：「嘩，都好近喎!」多名職員及食客隨即走向店門了解情況。

兩名途人衝入食店內避過一劫，但有途人被撞後倒地不省人事。(讀者提供片段截圖)

救援人員接報趕赴現場，當時傷者倒卧在行人路，其中一名傷者昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。警方正調查事故成因。現場所見，私家車撞毀路邊鐵欄及單車，行人路一片狼藉。有傷者倒卧路上，救護員即場為傷者包紮及治理。

現場至少4人受傷，救護員正為一名傷者包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）