Threads昨日（21日）流傳兩段影片，顯示本港連鎖快餐集團一間分店已經關門，卻驚現鼠蹤，片中可見，兩隻大老鼠在店內木製圍板爬來爬去，包括向上攀爬，牠們沿着邊緣四處走動，一度互相依偎，表現親暱，畫面令人咋舌。



食環署回覆《香港01》查詢指，今日（22日）巡查期間發現該食肆食物室衞生情況欠佳，已向食肆負責人提出檢控。過去半年，署方共接獲一宗有關該店舖的投訴。



牠們沿着邊緣四處走動。（Threads@tweetyfcy影片截圖）

食環巡查揭食物室衞生欠佳 已向負責人提檢控

食環署表示，留意到網上流傳土瓜灣一食肆出現鼠蹤片段，於今日（22日）派員到涉事食肆及其周邊一帶巡查，重點檢查處所的環境衞生、防鼠措施，以及食物貯存和處理情況，巡查期間發現該食肆食物室衞生情況欠佳，已根據《食物業規例》（第132X章）向食肆負責人提出檢控。過去半年，署方共接獲一宗有關該店舖的投訴。

此外，食環署人員發現在處所內牆壁與門、喉管與牆壁的接駁有隙縫，遂根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47（1）條對相關負責人發出「消除鼠患通知」，規定有關處所的負責人在指明時間內採取所需步驟以除去可引致鼠患的事物，否則會被檢控。

食環處會繼續檢視有關地點防鼠措施的成效，如發現「消除蟲鼠通知」未獲遵辦，會向有關負責人提出檢控。根據《公眾衞生及市政條例》，任何人無合理辯解而不遵從「消除蟲鼠通知」即屬違法，一經定罪，最高可處罰款25,000元，並可就罪行持續期間每日另處罰款450元。

帖主表示「鼠鼠共舞」、「冇諗過啱啱去完迪士尼，出到嚟都仲見到老鼠」，並指出事發分店位於土瓜灣九龍城道，呼籲市民「睇路」。許多網民驚呼「好大隻，好恐怖」、「香港啲鼠患真係好X嚴重」、「全港都好多老鼠」、「香港多老鼠到癲」。

老鼠向上攀爬。（Threads@tweetyfcy影片截圖）

牠們互相依偎，表現親暱。（Threads@tweetyfcy影片截圖）