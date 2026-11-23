海關在10月23日至11月13日期間，採取代號「雙截棍」執法行動，重點打擊「雙十一購物節」期間跨境轉運冒牌物品活動。行動中，海關一共偵破39宗案件，檢獲約12萬件懷疑冒牌物品，估計市值約6,800萬元，並拘捕兩人。經初步調查，有不法分子利用物流高峰期，將冒牌貨物混入正貨電商包裹中，企圖魚目混珠經香港轉運至海外。



行動中，海關一共偵破39宗案件，檢獲約12萬件懷疑冒牌物品，估計市值約6,800萬元，並拘捕兩人。（羅日昇攝）

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任連桂耀稱，「雙十一」為全年最大型的線上購物節之一，海關留意到期間交易量及物流量大幅增加。不法分子往往利用物流高峰期，將冒牌貨物混入正貨電商包裹中，企圖魚目混珠經香港轉運至海外。有見及此，海關透過風險評估及情報分析，並聯同物流業界加強檢查高風險轉口貨物，以打擊不同層面的跨境轉運冒牌物品活動。

在物流業界的支持與合作下，海關於內河碼頭及多個物流中心，共偵破38宗涉及轉運冒牌物品的案件。初步調查顯示，該批檢獲的冒牌物品全部擬轉運至海外，主要目的地為美洲及中東地區。

其中運輸至美洲的貨品， 以仿真度較高的高價值貨品為主，相信不法分子正準備將該批貨品供應予當地消費市場，以配合大型網上購物活動及年底節日購物潮；而運往中東的貨品，主要包括手錶、手提電話、電話配件及運動服飾等。鑑於中東地區具備區域貿易及物流樞紐的角色，相信部分貨品會在當地分銷後，再轉運至周邊市場。

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連桂耀續指，行動中人員亦檢獲不少冒牌手提電話配件，包括熒幕、背蓋及鏡頭等，相信部分專門供應予海外二手維修市場，不法分子企圖藉此減低被查獲的風險。另外，海關透過風險評估，在內河碼頭抽查3個由內地抵港的40呎貨櫃，合共檢獲約2.2萬件懷疑冒牌物品，包括手提電話、手錶、鞋履及服飾等，估計市值約1,400萬元。

行動中，海關一共偵破39宗案件，檢獲約12萬件懷疑冒牌物品，估計市值約6,800萬元，並拘捕兩人。（羅日昇攝）

此外，海關人員亦鎖定一間於社交平台經營的代購網店，並喬裝顧客進行試買。經深入調查及在商標持有人代表的協助下，海關於11月13日突擊搜查一個位於葵涌的工業大廈單位，檢獲約230件懷疑冒牌服飾及鞋履等物品，估計市值約3萬元，當場拘捕一名任職倉務員的本地男子及一名任職董事的本地女子。兩名被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中，海關不排除會有更多人被捕。

海關提醒本地物流業界應提高警覺，如懷疑所處理的貨物涉及侵權活動，應立即向海關舉報。海關亦呼籲市民光顧信譽良好的店舖及網站，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免誤購冒牌物品。

根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑侵權活動。