尖沙咀寶勒巷昨午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀成1死3傷，肇事司機一度逃逸。警方事後拘捕38歲姓倪男子，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」。



從《香港01》接獲的閉路電視片段可見，車上一名女乘客及肇事男司機在意外後未有留在現場協助救援或報警，反而雙雙棄車離去；期間有熱心市民嘗試喝止兩人離開，惟最終不果。究竟乘客在嚴重車禍中「見死不救」並帶同司機離場，是否需要負上刑責？途人又能否合法地將疑犯截停？執業大律師陸偉雄逐一拆解當中的法律盲點。



【天眼還原事發經過】

私家車撞人後終於停車，僅僅不足10秒，前座身穿白色短裙、頭戴鴨嘴帽的女乘客急忙下車。（讀者提供片段）

事前如明知司機醉駕或無牌 乘客隨時干犯「協助及教唆」

綜合網上流傳及《香港01》獲得的多段閉路電視片段，私家車女乘客在車禍後表現異常冷靜，即時落車與肇事男司機施施然步離現場。陸偉雄指出，一般情況下，交通意外的刑事責任由肇事司機承擔，但若乘客在事前或事後牽涉其中，同樣有機會惹上官非。

陸偉雄解釋，任何乘客在事前明知司機已經飲醉酒，甚至無牌駕駛，卻依然慫恿或容許對方開車，便可能干犯「協助或教唆罪」。若該名乘客同時是涉事車輛的車主，責任將更為重大，因為車主有法律責任確保駕駛者持有有效駕駛執照及處於清醒狀態，「如果你明知有人揸你架車，你無問佢清唔清醒，甚至見到佢飲醉酒都由得佢，最後導致他人死亡或嚴重受傷，車主都要承擔極大責任。」

男司機落車時步履輕浮。（讀者提供片段）

至於涉事男女意外後雙雙逃離現場，陸偉雄強調，根據香港法例，任何人在牽涉交通意外後，必須停車並盡快報警。肇事司機不論出於畏罪還是其他原因，若未能即時留在現場協助調查，已構成「遇事沒有停車」等罪行。

針對該名女乘客的行為，鑑於她在意外後不足10秒內已能離開車廂、行走及攙扶男司機，可理解為仍然意識清醒。她未有主動報警及留下助查，或已涉及教唆司機逃離現場或協助罪犯。

其次，須釐清她在車禍中扮演的角色。例如她當時是否知道司機已飲酒？當時有無要求司機停車？若查明女乘客有份參與或慫恿司機酒後駕駛，加上事後不顧而去，恐難逃法律制裁。但陸偉雄補充：「如果佢有證據顯示自己曾嘗試阻止，罪責可能較輕。」

陸偉雄表示，根據法例，市民確實可以行使第101條的「公民逮捕權」。(資料圖片)

市民可用「101拘捕令」 危駕致受傷及死亡 可行使逮捕權

此外，網上流傳片段顯示，有熱心途人目擊涉事男女離去時曾出言喝止。市民在這種情況下能否「出手」制服疑犯？

陸偉雄表示，根據《刑事訴訟程序條例》第101條的「公民逮捕權」（俗稱101拘捕令），任何市民若目擊他人干犯可判監的罪行，均有權在合理情況下將其逮捕或制停。所謂「可逮捕的罪行」，是指由法律規限固定刑罰，或根據法例可處超過12個月監禁的罪行，例如謀殺、強姦、毆打，導致他人身體嚴重受傷、盜竊、縱火等。而「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「危險駕駛引致他人死亡」，最高刑罰分別為監禁7年及10年，均屬市民可行使逮捕權的範圍。

陸偉雄強烈建議市民在行使權利時必須保持克制，避免使用過度武力。(資料圖片)

大狀籲「出口」為上 忌用武力

不過，陸偉雄強烈建議市民在行使權利時必須保持克制，避免使用過度武力。「最好就唔好有身體接觸，你可以伸開隻手攔住佢，或者大聲喝止『唔好走，我哋報咗警』。」

他提醒，若市民在攔截疑犯期間情緒激動，雙方糾纏間構成向對方施襲，隨時會由「捉賊」變成干犯襲擊罪。「就算對方反抗，市民都盡量避免對打。最安全的做法是用言語制止，同時確保自身安全。」

有熱心市民舉機拍下涉事男女的身影，並嘗試阻止二人離開。（讀者提供片段）

涉事私家車上男女施施然離開。(讀者林小姐提供圖片)

警方表示，涉案38歲姓倪司機駕駛一輛私家車沿寶勒巷東行，當駛至近寶勒巷6號對開時，私家車懷疑失控衝上行人路撞倒4名途人，司機其後逃去。其中一名53歲非華裔男途人頭部嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於下午3時23分被證實死亡。另外一名62歲非華裔男途人頭部受傷；兩名分別31歲姓林及70歲姓鄺的女途人手部及腳部受傷，3人均清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

消息指，尖沙咀軍裝巡邏小隊警員，在柯士甸道近德信學校對面，截停涉案男司機，同時發現有人身上帶有酒氣。交通警員趕至接手，即場為其進行酒精呼氣測試，據知當時超標。惟經帶署扣查再「吹大機」時，則未有超出法定標準。經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」將其拘捕。至於涉事女子，暫時行蹤未明。

西九龍總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9188與調查人員聯絡。

根據運輸署網頁顯示，香港法例訂明，由1999年10月1日起，駕駛者的法定酒精限度為：

每 100 毫升血液內含 50 毫克酒精；或每 100 毫升呼氣內含 22 微克酒精；或每 100 毫升尿液內含 67 毫克酒精。任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過法定限度，將會被起訴。

尖沙咀寶勒巷發生嚴重車禍，肇事私家車上的一男一女事後施施然離開。（Threads@__n______n__123 影片截圖）

案發於昨午（22日）2時28分。《香港01》接獲事發一刻的閉路電視片段，可見有兩名途人迅速閃入一間食肆，避過一劫；有一人被撞倒地無知覺。有目擊者向記者憶述，事發時聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，認為私家車車速甚快，更有人目擊男司機及女乘客在事發後神情呆滯，然後「施施然」逃去；有熱心市民指罵並追截兩人。

現場至少4人受傷，救護員正為一名傷者包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（馬耀文攝）