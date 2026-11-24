尖沙咀寶勒巷本周日（22日）發生嚴重車禍釀成1死3傷，巴基斯坦裔鐘錶商人Javaid Mehmood不幸喪生，遺下妻子及3名子女。《香港01》記者今日（24日）到訪死者位於葵涌的辦公室，職員受訪時難掩哀傷，指死者札根香港逾40年，獨立經營公司。在職員眼中，老闆「好好人」，與一班同事相處猶如家人。面對突如其來的噩耗，各人均感傷痛及難以接受，稍後將協助其家屬妥善處理身後事。



香港巴基斯坦協會公布，車禍的死者Javaid Mehmood為協會一員，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年。（FB The Pakistan Association of Hong Kong）

《香港01》記者今日（24日）到訪死者位於葵涌的辦公室。（蔡正邦攝）

消息指，被捕司機有黑幫「和勝和」背景，綽號「貓仔」，他剛剛出獄約兩個星期。（資料圖片）

【天眼還原事發經過】

《香港01》較早前接獲多段意外發生前後的閉路電視片段，分別拍攝到涉案私家車在麼地道轉入赫德道，然後在赫德道撞到停在路邊的客貨車，繼而駛入寶勒巷，並失控衝上行人路的整個經過。意外後，女乘客急忙下車，不顧倒地傷者，轉而攙扶38歲姓倪男司機下車，二人信步離開。

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警方表示，涉案38歲姓倪司機駕駛一輛私家車沿寶勒巷東行，至寶勒巷6號對開時，懷疑失控衝上行人路撞倒4名途人，司機其後逃去。其中一名53歲非華裔男途人頭部嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於下午3時23分被證實死亡。另外一名62歲非華裔男途人頭部受傷；兩名分別31歲姓林及70歲姓鄺的女途人手部及腳部受傷，3人均清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

警方稍後在柯士甸道截停涉案男司機，經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」將他拘捕，案件於今日（24日）上午提堂。

西九龍總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9188與調查人員聯絡。