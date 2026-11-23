尖沙咀寶勒巷昨午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機一度逃逸。警方事後拘捕38歲姓倪男子，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人死亡」。



香港巴基斯坦協會公布，車禍的死者Javaid Mehmood為協會一員，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年，所有認識他的人都對其離世深感惋惜。協會將為死者舉行殯禮儀式。



香港巴基斯坦協會公布，車禍的死者Javaid Mehmood為協會一員，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年。（FB The Pakistan Association of Hong Kong）

香港巴基斯坦協會於Facebook專頁以英文撰文指，巴基斯坦裔社群昨日遭受重大損失。協會懷著沉痛的心情公布，協會執行委員會成員Javaid Mehmood昨日在尖沙咀寶勒巷一宗嚴重車禍中不幸逝世。

文中續指，Javaid 是一名知名商人，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴。他為人仁厚、品格高尚，服務巴基斯坦協會逾10年，對協會不遺餘力的付出與貢獻將永誌難忘。他亦曾擔任「Khatme Nubuwwat Islamic Council Limited Hong Kong」副主席，建樹良多。所有認識他的人都對其離世深感惋惜。

協會於文末表示：「願真主賜予他在天堂的最高品位，並在這無可挽回的傷痛中，賜予其家人慰藉與堅忍的力量。有關其在香港舉行的伊斯蘭教殯禮儀式（Janazah）詳情，一經落實將會盡快公布。」

消息指，被捕司機有黑幫「和勝和」背景，綽號「貓仔」，他剛剛出獄約兩個星期。（資料圖片）

消息指，被捕司機有黑幫「和勝和」背景，綽號「貓仔」。據了解，他剛剛出獄約兩個星期，事發前一晚獲同門慶祝「出冊」，其間曾到夜場消遣飲酒，豈料翌日中午便釀成奪命車禍。翻查資料，倪男於2024年4月駕車時行車不穩，最終被控販毒及毒後駕駛兩罪，被判囚30個月。

【天眼還原事發經過】

綜合《香港01》獲得的閉路電視影片，其中一段從高處俯拍赫德道與寶勒巷交界路口，拍攝到涉案私家車先由麼地道方向轉入赫德道，當時已險撞上兩名正橫過馬路的行人，然後私家車在赫德道撞到停泊在左方的白色客貨車，將客貨車撞至右邊車身浮起。惟私家車未有停下，車身偏左險剷上左方行人路，幸路邊4名途人及時避開，有人更要躲入地舖店內。

其後私家車繼續沿赫德道行駛，至與寶勒巷交界路口未有因讓線而停車，反而右轉駛入寶勒巷後曾一度慢車，其後再加速駛前，終於在寶勒巷3-7A號對開衝上左側行人路。

私家車將路邊一輛白色客貨車撞至半邊車身浮起。（網上片段截圖）

私家車失控衝向寶勒巷行人路 途人慌忙掉頭走避

當時有約10名途人在寶勒巷行人路上往來，有人見私家車失控衝向寶勒巷，即時慌忙掉頭走避，紛紛躲入附近地舖，但有4名途人走避不及被私家車左邊車頭直撞。一名黑衣人捱撞時背對來車，被撞至地舖外牆後反彈倒地，其後毫無動靜倒臥地上；他身後另一名灰衣人同樣捱撞，幸倒地後仍有少許意識。另外2名傷者捱撞後被車頭推前多米，幸好倒地後仍有意識。整個撞擊過程僅7秒。

當時有約10名途人在寶勒巷行人路上往來，有人見私家車失控衝來，即時慌忙掉頭走避，紛紛躲入附近地舖。（讀者提供片段）

撞車後不足10秒 女乘客急落車扶司機離開

私家車撞人後終於停車，僅僅不足10秒，前座身穿白色短裙、頭戴鴨嘴帽的女乘客急忙下車，視線望向倒地傷者後掉頭趕往司機車門方向，攙扶38歲姓倪男司機下車。男司機落車時步履輕浮，關上車門後二人「施施然」信步離開，全然不顧肇事現場及倒地傷者。

私家車撞人後終於停車，僅僅不足10秒，前座身穿白色短裙、頭戴鴨嘴帽的女乘客急忙下車。（讀者提供片段）

女乘客急忙下車，並與司機離開現場。（讀者提供片段）

涉事私家車上男女施施然離開。(讀者林小姐提供圖片)

警方表示，涉案38歲姓倪司機駕駛一輛私家車沿寶勒巷東行，當駛至近寶勒巷6號對開時，私家車懷疑失控衝上行人路撞倒4名途人，司機其後逃去。其中一名53歲非華裔男途人頭部嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於下午3時23分被證實死亡。另外一名62歲非華裔男途人頭部受傷；兩名分別31歲姓林及70歲姓鄺的女途人手部及腳部受傷，3人均清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

消息指，尖沙咀軍裝巡邏小隊警員，在柯士甸道近德信學校對面，截停涉案男司機，同時發現有人身上帶有酒氣。交通警員趕至接手，即場為其進行酒精呼氣測試，據知當時超標。惟經帶署扣查再「吹大機」時，則未有超出法定標準。經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」將其拘捕。至於涉事女子，暫時行蹤未明。

西九龍總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9188與調查人員聯絡。

根據運輸署網頁顯示，香港法例訂明，由1999年10月1日起，駕駛者的法定酒精限度為：

每 100 毫升血液內含 50 毫克酒精；或每 100 毫升呼氣內含 22 微克酒精；或每 100 毫升尿液內含 67 毫克酒精。任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過法定限度，將會被起訴。

尖沙咀寶勒巷發生嚴重車禍，肇事私家車上的一男一女事後施施然離開。（Threads@__n______n__123 影片截圖）

案發於昨午（22日）2時28分。《香港01》接獲事發一刻的閉路電視片段，可見有兩名途人迅速閃入一間食肆，避過一劫；有一人被撞倒地無知覺。有目擊者向記者憶述，事發時聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，認為私家車車速甚快，更有人目擊男司機及女乘客在事發後神情呆滯，然後「施施然」逃去；有熱心市民指罵並追截兩人。

現場至少4人受傷，救護員正為一名傷者包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（馬耀文攝）