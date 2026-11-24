網上流傳一段影片，銅鑼灣廣場一期對開行人路的報紙檔，遭多名食環署人員包圍執法，有雪糕筒圍封，有貨品被檢走。由於報紙檔兩年前曾捲入無牌經營的風波，網民形容「好似想拆咗個報紙檔」，替檔主擔心。



檔主今日向《香港01》稱，經營牌照問題已辦理妥當，昨日是因為有貨品阻街而遭警告。

銅鑼灣廣場一期對開一報紙檔昨日遭食環人員圍封執法。（Thread/sllebreknit_bck影片截圖）

報檔持牌人黎太稱，昨日下午確實有食環署人員到場，指其報檔霸佔公共空間，要求縮到指定範圍。同時，人員發現報檔存放及販賣咖啡等飲品，不符合相關規定，向她發出警告，並檢走一批涉事貨物。她在監察下執拾報檔，其後已解除圍封，現時如常營運。

黎太補充已經辦妥相關牌照，作為負責人繼續經營報檔。現時報攤可售的額外物品共12種，包括：紙巾、香煙、打火機、糖果、香口膠、涼果、電池、原子筆、樽裝蒸餾水、小飾物、利是封及流動電話儲值卡。

《香港01》正就事件查詢食物環境衞生署。

食環署人員指黎太的報檔霸佔公共空間，她已縮小範圍如常營業。（黃偉民攝）

人員檢走報檔存放於報檔後方與路邊欄杆之間的飲品並發警告。（黃偉民攝）

翻查資料，涉事報紙檔2024年3月前持牌人過身後，疑因家屬未申請到繼承小販牌照，過渡期內屬無牌經營，於當年6月一度被食環署人員「冚檔」。當時，代為經營的報販李先生指自己損失慘重，被檢走逾100萬元貨物。

食環署當時回覆查詢表示，署方2024年3至6月期間多次接獲區議員及市民投訴，並已向該報檔無牌販賣作出共53次警告及48宗檢控，署方當日巡查發現該報檔仍然營業，故拘控一名女子涉嫌無牌販賣及阻街，並檢取有關貨物作為證據。