銅鑼灣報檔遭食環冚檔　持牌人去世後經營者做漏一步被控無牌販賣

撰文：潘耀昇
出版：更新：

銅鑼灣廣場一期對開一個報紙檔，周五（7日）下午被食環署小販管理隊「冚檔」，並取走報紙、雜誌、樽裝水等貨物。其中一名經營者李先生接受《香港01》訪問時透露，大約兩年前開始為牌照持有人代為經營，持牌人今年3月去世，已有人入紙續領牌照望繼續經營。他稱早前接到食環署要求縮小檔口，惟這次突然遭食環署拆檔，「身家性命財產都喺晒度，好似野蠻人㩒住搶咁」，他估計貨物總值約100多萬元。

按規定，「繼承」牌照者須為直系親屬。食環署確認該報檔有提出「繼承」牌照申請，署方正在處理中，惟期間未有接獲該報檔臨時牌照申請，故屬無牌經營，過去三個月已向該報檔無牌販賣作出共53次警告及48宗檢控，署方周五下午巡查發現該報檔仍然營業，故拘控一名女子涉嫌無牌販賣及阻街，並檢取有關貨物作為證據。

+4

經營者料損失逾百萬元批評野蠻　稱持牌人去世正續牌經營

10多名食環署人員周五(7日)下午大約5時，到銅鑼灣駱克道對開一個報紙檔「冚檔」，取走所有貨物，放到黑膠袋和多個膠筒後，分批運走。現場觀察被取走物品包括報紙、雜誌、樽裝水等，期間食環署人員拍攝記錄。

其中一名經營者李先生向《香港01》表示，銅鑼灣廣場一期對開的報紙檔營運已久，他大約兩年前獲牌照持有人答應代為經營，惟持牌人今年3月去世，已有人入紙續領牌照望繼續經營。他引述食環署提出一個要求，「之前佢叫我哋檔口縮細啲，估唔到突然之間將我哋清場，無預兆無任何通知嘅。」

李先生形容今次損失慘重，被檢走的貨物總值逾100萬元，「我哋身家性命財產都喺晒度，好似野蠻人咁唔係好開明，㩒住搶咁。」

居民對拆檔感驚訝　冀食環署酌情處理

有途經的居民目睹食環署「冚檔」感到驚訝，說報紙檔經營多年，雖然申請牌照過程中可能有未符合要求的地方，但希望有個中間落墨的方案，平衡食環署和報紙檔的利益，例如將報紙檔縮小，「唔好一下子就將成個報紙檔拆咗去。」他憶起報紙檔有三隻可愛的沙皮狗，「而家都唔知三隻狗去向會點。」

食環署確認正處理報檔「繼承」申請　期間無申臨時牌照屬無牌經營

食環署回覆《香港01》查詢時表示，2010年5月21日起新簽發的固定攤位小販牌照，包括因「繼承」或「轉讓」而發出的牌照，不設繼承或轉讓安排；然而若持有的小販牌照是在該日期前簽發，倘若牌照的持牌人去世而被註銷，持牌人的「直系家庭成員」（即持牌人的父母、配偶或子女）可在持牌人去世當日起計一年內提出「繼承」牌照的申請。至於「轉讓」牌照的申請，則持牌人須提出為本署所接受的理由（如健康欠佳或年事已高），申請「轉讓」小販牌照予其「直系家庭成員」的一名成員。換言之，非直系家庭成員無法獲得牌照。

署方表示，根據記錄，該報檔的「繼承」申請仍在處理中，惟署方未有接獲該報檔的臨時牌照申請。

過去三個月向報販就48宗無牌販賣檢控

署方表示，過去三個月已向該報檔小販，就無牌販賣作出共53次警告及48宗檢控，周五下午巡查發現該報檔仍然營業，故以涉嫌在公眾地方無牌販賣及阻塞通道拘控一名女子，並檢取有關貨物作為證據。

食環署表示，《公眾衞生及市政條例》規定無牌販賣一經定罪，最高可罰款10,000元及監禁六個月，涉案的貨物及設備會被檢取及充公；如無牌販賣阻塞通道，根據《簡易程序治罪條例》一經定罪，可處罰款25,000元或監禁三個月。

食環署試行打擊無牌熟食小販新策略　以錄像蒐證主導避免衝突混亂炒栗子小販臨收爐遇最熱3月天：好熱　顧客入貨：拎返屋企都凍啦食環署用錄像搜證打擊天水圍天耀邨「夜欄」　拘5名無牌熟食小販黃大仙下邨「圍欄陣」　房屋署：農曆新年黑點須防小販　免生意外天水圍小販檔賣冒牌衣物　海關搜檔搗倉檢$48萬貨拘兩漢海關掃旺角女人街15小販攤檔　檢2000件冒牌貨拘2人　涉LV等品牌香港夜市｜旺角女人街檔販反應淡：以前有小販先有街頭特色食環署小販管理隊配備隨身攝錄機　工會料增警惕作用減執法衝突食環小販事務隊明起陸續用隨身攝錄機　不具調查價值影片將存31日
小販
食環署
紙媒