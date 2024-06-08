銅鑼灣報檔遭食環冚檔　持牌人去世後經營者做漏一步被控無牌販賣

銅鑼灣廣場一期對開一個報紙檔，周五（7日）下午被食環署小販管理隊「冚檔」，並取走報紙、雜誌、樽裝水等貨物。其中一名經營者李先生接受《香港01》訪問時透露，大約兩年前開始為牌照持有人代為經營，持牌人今年3月去世，已有人入紙續領牌照望繼續經營。他稱早前接到食環署要求縮小檔口，惟這次突然遭食環署拆檔，「身家性命財產都喺晒度，好似野蠻人㩒住搶咁」，他估計貨物總值約100多萬元。



按規定，「繼承」牌照者須為直系親屬。食環署確認該報檔有提出「繼承」牌照申請，署方正在處理中，惟期間未有接獲該報檔臨時牌照申請，故屬無牌經營，過去三個月已向該報檔無牌販賣作出共53次警告及48宗檢控，署方周五下午巡查發現該報檔仍然營業，故拘控一名女子涉嫌無牌販賣及阻街，並檢取有關貨物作為證據。



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經營者料損失逾百萬元批評野蠻 稱持牌人去世正續牌經營

10多名食環署人員周五(7日)下午大約5時，到銅鑼灣駱克道對開一個報紙檔「冚檔」，取走所有貨物，放到黑膠袋和多個膠筒後，分批運走。現場觀察被取走物品包括報紙、雜誌、樽裝水等，期間食環署人員拍攝記錄。

其中一名經營者李先生向《香港01》表示，銅鑼灣廣場一期對開的報紙檔營運已久，他大約兩年前獲牌照持有人答應代為經營，惟持牌人今年3月去世，已有人入紙續領牌照望繼續經營。他引述食環署提出一個要求，「之前佢叫我哋檔口縮細啲，估唔到突然之間將我哋清場，無預兆無任何通知嘅。」

李先生形容今次損失慘重，被檢走的貨物總值逾100萬元，「我哋身家性命財產都喺晒度，好似野蠻人咁唔係好開明，㩒住搶咁。」

居民對拆檔感驚訝 冀食環署酌情處理

有途經的居民目睹食環署「冚檔」感到驚訝，說報紙檔經營多年，雖然申請牌照過程中可能有未符合要求的地方，但希望有個中間落墨的方案，平衡食環署和報紙檔的利益，例如將報紙檔縮小，「唔好一下子就將成個報紙檔拆咗去。」他憶起報紙檔有三隻可愛的沙皮狗，「而家都唔知三隻狗去向會點。」

食環署確認正處理報檔「繼承」申請 期間無申臨時牌照屬無牌經營

食環署回覆《香港01》查詢時表示，2010年5月21日起新簽發的固定攤位小販牌照，包括因「繼承」或「轉讓」而發出的牌照，不設繼承或轉讓安排；然而若持有的小販牌照是在該日期前簽發，倘若牌照的持牌人去世而被註銷，持牌人的「直系家庭成員」（即持牌人的父母、配偶或子女）可在持牌人去世當日起計一年內提出「繼承」牌照的申請。至於「轉讓」牌照的申請，則持牌人須提出為本署所接受的理由（如健康欠佳或年事已高），申請「轉讓」小販牌照予其「直系家庭成員」的一名成員。換言之，非直系家庭成員無法獲得牌照。

署方表示，根據記錄，該報檔的「繼承」申請仍在處理中，惟署方未有接獲該報檔的臨時牌照申請。

過去三個月向報販就48宗無牌販賣檢控

署方表示，過去三個月已向該報檔小販，就無牌販賣作出共53次警告及48宗檢控，周五下午巡查發現該報檔仍然營業，故以涉嫌在公眾地方無牌販賣及阻塞通道拘控一名女子，並檢取有關貨物作為證據。

食環署表示，《公眾衞生及市政條例》規定無牌販賣一經定罪，最高可罰款10,000元及監禁六個月，涉案的貨物及設備會被檢取及充公；如無牌販賣阻塞通道，根據《簡易程序治罪條例》一經定罪，可處罰款25,000元或監禁三個月。