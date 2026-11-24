一名女子在社交平台Threads發帖稱11月19日搭乘巴士期間遭鄰座男乘客疑摸大腿非禮。事主不敢揚聲，用通訊軟件向朋友求助，最後忍無可忍，將對方的手移開，翌日到警署報案。警方將案件列作非禮，經調查後，人員於昨日（23日）在屯門區拘捕一名44歲的本地男子。



女事主被身旁男乘客伸手放在其大腿上。（網上圖片）

警方稱，11月20日接獲一名女子報案，指11月19日晚上在一輛由機場開往東涌的巴士上被一名男子非禮，該名男子其後逃去。

人員經調查後鎖定疑犯，並於11月23日在屯門區拘捕一名44歲的本地男子，涉嫌「非禮」。被捕人正被扣留調查，案件由大嶼山警區刑事調查隊第三隊繼續跟進調查。

警方呼籲若有未報案的受害人，或目擊案發經過的人士，致電3661 1942與調查人員或任何一間警署聯絡。

警方重申，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「猥褻侵犯」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。

女事主在帖文內稱，來港工作下班乘搭城巴，懷疑遭到鄰座陌生男乘客非禮：「下班搭車突然覺得旁邊的人手完全在我腿上」，最初「以為是我腿太開」，但其實「還沒超線」。事主形容自己「平常是小辣椒」，但「這時候就不敢講話了我」，「只敢輕聲細語說『抱歉』，移開他的小手」。

事主上載相關照片和影像，可見她當時坐在左邊座位，旁邊男乘客伸出手來，一直放在事主的右大腿上。事主亦上載與親友對話的截圖，「覺得旁邊的人在摸我」、「他假裝hold包包」、「手根本在我腿上」、「公車應該沒有那麼滿」，最後她忍無可忍，伸手移開對方的手。

帖文引來網民留言，紛紛建議女事主報警。甚至有人上載一名男子的照片，隨即被女事主認出是涉事色狼，留言驚呼「是他啊啊啊啊啊啊，好多人拍過他，果然是慣犯」。女事主於昨日（20日）晚上到尖沙咀警署報案，「警員好有耐心也幫我很多，也謝謝香港朋友馬上陪我報案」、「好多受害者站出來，下次會再勇敢一點當下解決，希望不要再有人受害了」。