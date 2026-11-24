秀茂坪發生「猜猜我是誰」電話騙案，一名83歲老婦誤信騙徒冒充孫女因涉走私被捕，痛失3.5萬元「保釋金」。警方翻查「銳眼計劃」閉路電視後鎖定目標，今早（24日）在旺角區拘捕一名18歲菲律賓籍女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。



警方今日（24日）上午在旺角區拘捕一名18歲外籍女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方提供）

「孫女」稱涉走私案被海關拘捕 要求3.5萬元「保釋金」

警方於11月19日接獲一名83歲本地女子報案，指同日上午接獲一名懷疑騙徒來電，對方在電話中冒充其孫女，聲稱涉及一宗「走私」案件被海關拘捕，要求報案人繳交3.5萬元作為保釋金，並相約在秀茂坪區曉光街進行交收。受害人其後將款項交給騙徒。受害人交款後，向其孫女求證懷疑受騙，遂報案求助。

秀茂坪分區特遣隊及秀茂坪警區刑事調查隊第三隊接手案件調查，並透過「銳眼計劃」翻查大量閉路電視後，今日（24日）上午在旺角區拘捕一名18歲外籍女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，她現正被扣留調查。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第三隊跟進調查。警方正深入追查涉案款項的去向。據悉，被捕外籍女子為菲律賓籍，持香港身份證。

警重申政府部門不會要求市民繳交保釋金

警方呼籲市民，如收到來歷不明的電話，自稱是急需大量金錢的親人，市民應提高警覺並向其他親友求證。警方重申，政府部門不會主動要求市民繳交保證金或保釋金，更不會要求市民到郵局、街頭等公眾地方繳交或收取款項。市民如有懷疑，可致電警方防騙易熱線18222查詢。

警方呼籲年輕人勿因為金錢利益，被三合會或犯罪集團招攬，墮入法網。任何人如干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，一經定罪，最高刑罰為監禁10年