作家潘國靈今日（25日）離世，據悉他生前患胸腺瘤及自身免疫病三年，經歷開胸手術及 27 次放射治療後，再因免疫力問題而導致身體活動能力受影響。根據防癌會等網上醫療資訊，胸腺瘤屬罕見癌症，本港每年新症大約只有數十至百宗，病發的高峰期是45 至 65 歲。胸腺瘤是一種起源於前縱隔胸腺上皮細胞的腫瘤，部份患者早期未必有明顯徵狀，往往在身體檢查或因其他病症照肺時才意外發現。患者有時會出現胸腺瘤伴隨症，通常與免疫系統失調有關。



作家潘國靈今日離世，終年56歲。（Facebook「潘國靈書頁」圖片）

《聯合報》於 10月2日 刊登潘國靈的文章〈浪子回頭〉，文中潘國靈首次詳細講述病情，指自己 2023 年初確診罕見胸腺瘤，其後接受開胸手術及 27 次放射治療。術後因免疫力下降出現耳帶狀疱疹，破壞其右側顱第七、八神經，一度五級面癱、無法正常閉眼及嚴重失衡，需要重新學習走路。

2024 年 4、5月，他再出現吞嚥困難及全身筋膜異常，2025 年後僵硬問題加劇，「身體痛苦完全超出語言。」；其後驗出自體免疫抗體呈強陽性，並於 2026 年 7 月開始接受自體免疫治療。他把這段歷程稱為「疾病三部曲」。

作家潘國靈今日離世，終年56歲。（Facebook「潘國靈書頁」圖片）

胸腺位於胸骨後方 青少年後逐漸萎縮

綜合香港防癌會及港安醫院的醫療資訊，胸腺是人體免疫系統的重要器官，位於胸骨後方、心臟前方的「前縱隔」位置，在兒童及青少年時期較為活躍，協助T細胞成熟，以對抗病毒、細菌甚至癌細胞。踏入成年及老年後，胸腺組織會逐漸萎縮，其他淋巴組織會取代其功能。在此過程中，胸腺可能會形成囊腫、水囊和腫瘤，腫瘤大小從幾厘米到十厘米不等。

醫學界對胸腺瘤的確切成因尚未完全定論，但相信可能和基因有關係。胸腺瘤分為良性和惡性，良性在細胞形態上多屬生長較慢的腫瘤，但惡性類型具侵襲性，生長速度很快，會侵犯鄰近器官如心包、肺部、大血管或胸膜，甚至出現轉移，因此臨床上需按腫瘤分期、期數及細胞特徵評估風險。

作者潘國靈2026年11月25日離世。(香港電台／資料圖片)

早期或無徵狀 現自身免疫病徵狀如咀嚼吞嚥困難

不少胸腺瘤患者在早期並無明顯不適，部份人是在照X光或電腦掃描（CT）時偶然發現。隨着腫瘤體積增大或壓迫周圍組織，患者可能出現胸口隱隱作痛、胸悶或呼吸困難；持續咳嗽、氣喘或吞嚥不適；聲音沙啞或上腔靜脈受壓引起的面部、頸部腫脹；伴隨「重症肌無力」等自身免疫病徵狀，例如眼瞼下垂、重影、四肢容易疲倦無力或咀嚼吞嚥困難。

手術切除為主要治療 視乎情況配合放療或化療

在治療方面，若病情及身體狀況許可，以外科手術完整切除原發腫瘤或是轉移腫瘤，通常是主要的根治性治療方式，醫生會視乎腫瘤大小、位置及是否侵犯鄰近結構，考慮傳統開胸手術或微創胸腔鏡／機械臂輔助手術。

若腫瘤體積較大、未能完全切除，醫療團隊或會按病情在手術前後配合放射治療（電療）、化學治療等綜合方案。病人需要在手術後定期覆診，至少每半年做一次電腦斷層掃描或核子醫學檢測，建議最少追蹤10年。

如有身體不適或相關疑問，應及早向註冊醫生或專科醫護人員查詢。

潘國靈上月推出最後的作品《時間的灰燼》。（Facebook圖片）

今日（25日）凌晨5時許，警方接獲北角長康街嘉安苑保安報案，指一名男子昏迷倒臥於馬路中央，救護員趕抵將其送院搶救，惜終告不治。消息指，死者為56歲香港著名作家潘國靈，現場檢獲遺書，不排除因多年頑疾纏身厭世輕生。潘國靈生前文筆細膩，著有《寫托邦與消失咒》、《時間的灰燼》等重量級作品，上月甫抱病推出新書《時間的灰燼》，未料今日傳出噩耗，文化界同聲痛悼。

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