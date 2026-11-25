Facebook群組「香港本地賽馬足球討論區」今晚（本周三/25日）流傳女騎師奧璇璧在跑馬地馬場懷疑暈倒的消息，以及相關照片。據悉，奧璇璧原先在今場賽事策騎「龍之尊」，受到事件影響，雖然她仍然清醒，但「龍之尊」和尾場坐騎「競駿非凡」需要易配上陣。



馬會回覆《香港01》查詢時表示，當晚第七場賽事舉行前，騎師奧璇璧感到身體不適，其後被送往醫院接受進一步檢查，奧璇璧一直保持清醒，並能與醫護人員溝通。競賽董事小組賽後更新奧璇璧情況，指她並無大礙，目前在醫院接受觀察，翌日（本周四/26日）可以入紙宣佈周日（29日）出賽，但需醫生批准才確定可以上陣。



網上流傳女騎師奧璇璧在跑馬地馬場懷疑暈倒的消息，以及相關照片。（Facebook群組「香港本地賽馬足球討論區」圖片）

根據馬會網站，奧璇璧目前24歲，是英國經典賽事的冠軍騎師，她的父親奧斯本曾是跳欄賽騎師，母親Katie O'Sullivan是馬匹藝術家。奧璇璧在蘭伯恩長大，自小與馬匹為伴，出道後不久即於2020年7月在溫莎夥拍Hot Scoop取得首場勝仗。她至今已取得超過400場頭馬，勝出率達百分之十二，並曾在意大利及英國勝出分級賽。

女騎師奧璇璧。（馬會官網圖片）

奧璇璧今年9月12日主策「公路雄威」在唐加士達攻下英國聖烈治錦標（一級賽），成為首位揚威英國五項經典賽事其中一項的女騎師。她也曾兩度勝出在雅士谷舉行的識價盃賽事，最近更在2026年識價盃擔任英國及愛爾蘭隊隊長，聯同莫雅及麥文堅擊敗香港隊奪標。

奧璇璧在唐加士達攻下英國聖烈治錦標，成為歷來首位揚威英國五項經典賽事其中一項的女騎師。